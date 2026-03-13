ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

Performer Compact Aspirapolvere con sacco

Fuori produzione

Supporto

Performer CompactAspirapolvere con sacco

FC8373/09

Performer Compact Aspirapolvere con sacco

Fuori produzione

Vai al negozio

Accedi o crea un account

Registra il prodotto

Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.

Registra ora

Manuali e documentazione

Eco passport Philips Performer Compact Vacuum cleaner with bag - English (US)

  • PDF file, 187.2 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Performer Compact Vacuum cleaner with bag FC8373/09 - English (US)

  • PDF file, 1.3 MB
  • 13 March 2026

Domande frequenti

Parti e accessori

Risoluzione dei problemi

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti