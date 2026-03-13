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Performer Compact Aspirapolvere con sacco
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FC8373/09
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Eco passport Philips Performer Compact Vacuum cleaner with bag - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Performer Compact Vacuum cleaner with bag FC8373/09 - English (US)
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Dove si trova la bocchetta a lancia all'interno di Performer Compact?
Gli accessori dell'aspirapolvere Philips sono compatibili con altri modelli?
Come controllare se il sacchetto per la polvere dell'aspirapolvere Philips è pieno
Dove si trova il numero di modello/numero di serie dell'aspirapolvere Philips?
Quando e come sostituire il sacchetto per la polvere dell'aspirapolvere Philips?
Portasacchetto per la polvere
Set filtri
Kit sostitutivo per sacchetto 3000 -XD30xx
Filtro HEPA di scarico
Bocchetta a lancia
Spazzola TriActive
Tubo telescopico
Bocchetta per pavimenti
Tubo flessibile con blocco attivo piegatura a curva
S-bagClassic Long Performance - Confezione convenienza
S-bagSacchetti antipolvere anti-allergia
S-bagClassic Long Performance (confezione da 4)
Non è possibile chiudere il coperchio di Philips Performer Compact
L'aspirapolvere Philips non si accende
L'aspirapolvere Philips si surriscalda
L'aspirapolvere Philips indica che il sacchetto per la polvere è pieno quando non lo è
Aspirapolvere Philips con bassa potenza di aspirazione
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