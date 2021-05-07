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65PUS6521/12
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Cosa fare se vengono visualizzate strisce orizzontali o verticali sullo schermo?
Come modificare il formato immagine?
Cosa fare quando il televisore si riavvia o si blocca?
Cosa fare se la luce LED anteriore lampeggia in base a una sequenza regolare?
Cosa fare se il televisore non si accende?
Come si collega un mouse o una tastiera al televisore?
Cosa fare quando il televisore non risponde al telecomando infrarossi?
Cosa fare se l'aggiornamento del software non riesce?
Cosa fare se SmartTV non è accessibile?
Come procedere in caso di problema con uno o più canali? [Segnale DVB-S]
Come (re)installare i canali [DVB-T/C]
Cosa fare se si verifica un problema con uno o più canali? [Segnale DVB-C]
Come trovare il numero di modello del televisore?
Come riordinare i canali del televisore? [Android 2016 e 2017]
Cosa fare se un'app del TV Philips non funziona?
Come inserire modulo CAM e la scherda CI+ nel televisore?
Come collegare un dispositivo esterno al televisore?
Come collegare una console Nintendo Wii?
Come (re)installare i canali?
Come procedere in caso di un problema con uno o più canali? [segnale DVB-T]
Come aggiornare il software del TV Philips tramite USB?
Come si usa il Google Play Store su un televisore Android?
(VIDEO) Come trasmettere contenuti di app a Philips TV utilizzando Google Cast
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