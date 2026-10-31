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Ambilight (6)

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Ambilight

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TV Ambilight 4K

65PQS8501/12
  • 164cm(65") TV AMBILIGHT
  • 4K QLED
  • Pixel Precise Ultra HD
  • Dolby Atmos
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MiniLED
Android TV MiniLED 4K UHD

65PML9507/12
  • Processore P5 AI Perfect Picture
  • Audio Dolby Atmos
  • TV Ambilight su 4 lati
  • TV Android da 164 cm (65")
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LED
TV Ambilight 4K

55PUS8109/05
  • TV Ambilight da 139 cm (55")
  • Pixel Precise Ultra HD
  • Piattaforma smart Titan OS
  • Audio Dolby Atmos
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LED
TV Ambilight 4K

50PUS8000/12
  • TV AMBILIGHT da 126cm(50")
  • LED 4K
  • HDR10+
  • Dolby Atmos e DTS:X
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  • OLED 9 series
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OLED 9 series
Android TV OLED UHD 4K ultra sottile

55POS901F/12
  • TV Ambilight da 139 cm (55")
  • Picture Performance Index 3100
  • HDR Perfect WCG 99%
  • Perfect Pixel Ultra HD
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TV Ambilight 4K

43PUS8500/12
  • TV Ambilight da 108 cm (43")
  • QLED 4K
  • Pixel Precise Ultra HD
  • Dolby Atmos
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