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Tecnologia pannello
LED - 4K Ultra HD (1)
QLED - 4K Ultra HD (2)
Sound
DTSX (2)
IntelliSound (3)
55 inch (2)
Caratteristiche
AMD FreeSync™ (1)
HDMI 2.1 supportato (1)
Giochi
60 Hz (1)
QLEDTV Ambilight 4K
MiniLEDAndroid TV MiniLED 4K UHD
LEDTV Ambilight 4K
OLED 9 seriesAndroid TV OLED UHD 4K ultra sottile
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