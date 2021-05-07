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Garanzia di 2 anni
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Supporto
49PUS6561/12
Fuori produzione
Cosa fare se la luce LED anteriore lampeggia in base a una sequenza regolare?
Cosa fare se il televisore non si accende?
Cosa fare quando il televisore non risponde al telecomando infrarossi?
Cosa fare se si verifica un problema con uno o più canali? [Segnale DVB-C]
Come trovare il numero di modello del televisore?
Come riordinare i canali del televisore? [Android 2016 e 2017]
Cosa fare se un'app del TV Philips non funziona?
Come inserire modulo CAM e la scherda CI+ nel televisore?
Come collegare un dispositivo esterno al televisore?
Come collegare una console Nintendo Wii?
Come (re)installare i canali?
Come procedere in caso di un problema con uno o più canali? [segnale DVB-T]
Come aggiornare il software del TV Philips tramite USB?
Come collegare il televisore a internet?
Che cosa si deve fare quando appare il messaggio "Server Philips non trovato" (Philips server not found)?
Cosa fare nel caso in cui si ha difficoltà nello stabilire una connessione wireless?
Come collegare la TV ad un sistema audio?
Come registrare un programma su un disco rigido?
Come condividere un contenuto sull'Android TV con Google Cast?
Come si usa il Google Play Store su un televisore Android?
(VIDEO) Come trasmettere contenuti di app a Philips TV utilizzando Google Cast
(VIDEO) Come ordinare i canali nella tua TV Philips
(VIDEO) Come collegare Philips TV al Wi-Fi
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