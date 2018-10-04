Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
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Supporto
32PFS6401/12
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Cosa fare se vengono visualizzate strisce orizzontali o verticali sullo schermo?
Come modificare il formato immagine?
Cosa fare quando il televisore si riavvia o si blocca?
Cosa fare se la luce LED anteriore lampeggia in base a una sequenza regolare?
Cosa fare se il televisore non si accende?
Come si collega un mouse o una tastiera al televisore?
Cosa fare quando il televisore non risponde al telecomando infrarossi?
Cosa fare se l'aggiornamento del software non riesce?
Cosa fare se SmartTV non è accessibile?
Come procedere in caso di problema con uno o più canali? [Segnale DVB-S]
Come (re)installare i canali [DVB-T/C]
Cosa fare se si verifica un problema con uno o più canali? [Segnale DVB-C]
Come procedere in caso di un problema con uno o più canali? [segnale DVB-T]
Come aggiornare il software del TV Philips tramite USB?
Come collegare il televisore a internet?
Che cosa si deve fare quando appare il messaggio "Server Philips non trovato" (Philips server not found)?
Cosa fare nel caso in cui si ha difficoltà nello stabilire una connessione wireless?
Come collegare la TV ad un sistema audio?
Come registrare un programma su un disco rigido?
Come condividere un contenuto sull'Android TV con Google Cast?
Come trovare il numero di modello del televisore?
Come si usa il Google Play Store su un televisore Android?
(VIDEO) Come trasmettere contenuti di app a Philips TV utilizzando Google Cast
(VIDEO) Come ordinare i canali nella tua TV Philips
(VIDEO) Come collegare Philips TV al Wi-Fi
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