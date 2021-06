Le tettarelle e gli scudi dei succhietti variano di dimensioni e forma. Le indicazioni sulle fasi di crescita prendono in considerazione le dimensioni delle tettarelle e degli scudi dei succhietti. Per esempio, una tettarella per bambini da 0 a 2 mesi utilizzata da un bimbo più grande può far insorgere delle complicanze, poiché sia le tettarelle sia gli scudi dei succhietti possono essere inseriti nel cavo orale. In questo caso non è necessario preoccuparsi, questi prodotti non possono essere ingeriti e sono realizzati in modo tale da evitare una tale circostanza. Estrarre il prodotto dalla bocca del bimbo con la massima attenzione e delicatezza.