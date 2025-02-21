Quali sono le differenze tra i ciucci Philips Avent?
Ecco le differenze tra i ciucci ultra start, ultra soft e ultra air, i ciucci Soothie Philips Avent e i modelli normali.
I ciucci per neonati Philips Avent sono i nostri modelli senza anello più leggeri e più piccoli, ideali per dare conforto al tuo piccolo. Un maggiore flusso di aria previene secchezza e irritazioni cutanee. Il ciuccio ultra start è dotato anche di una custodia da trasporto adatta alla sterilizzazione in microonde. Il ciuccio ultra start è disponibile anche nella versione Nighttime.
Il ciuccio ultra soft Philips Avent è provvisto di uno scudo morbido e flessibile per ridurre segni e irritazioni sulla pelle. Il ciuccio ultra soft è dotato anche di sterilizzatore/custodia da trasporto adatti alla sterilizzazione in microonde. Il ciuccio ultra soft è disponibile in modelli da 0 a 6 mesi, da 6 a 18 mesi e oltre i 18 mesi.
Il ciuccio ultra air Philips Avent permette un maggiore flusso di aria rispetto agli altri ciucci Philips Avent. Un maggiore flusso di aria previene secchezza e irritazioni cutanee. Il ciuccio ultra air è dotato anche di una custodia da trasporto adatta alla sterilizzazione in microonde. Il ciuccio ultra air è disponibile nei modelli Nighttime, da 0 a 6 mesi, da 6 a 18 mesi e oltre i 18 mesi.
Ciuccio monopezzo in silicone, dotato di pratico supporto per il dito nella tettarella per favorire la poppata del neonato. Il ciuccio Soothie è disponibile in forma rotonda e a forma di cuore/curva.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:SCF080/27 , SCF376/29 , SCF376/26 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›