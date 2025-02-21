Quali sono le differenze tra i ciucci Philips Avent?

Il ciuccio ultra soft Philips Avent è provvisto di uno scudo morbido e flessibile per ridurre segni e irritazioni sulla pelle. Il ciuccio ultra soft è dotato anche di sterilizzatore/custodia da trasporto adatti alla sterilizzazione in microonde. Il ciuccio ultra soft è disponibile in modelli da 0 a 6 mesi, da 6 a 18 mesi e oltre i 18 mesi.