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Quali sono le differenze tra i ciucci Philips Avent?

Ecco le differenze tra i ciucci ultra start, ultra soft e ultra air, i ciucci Soothie Philips Avent e i modelli normali.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCF080/27 , SCF376/29 , SCF376/26 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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