Assistenza Philips I ciucci Philips Avent sono sicuri per uno sviluppo sano del cavo orale?

Sì, tutti i ciucci Philips Avent sono sicuri.



I nostri ciucci sono morbidi e la tettarella piccola si appiattisce facilmente. Si adatta alla lingua e al palato del bambino. La forma del ciuccio distribuisce la pressione in modo uniforme sulla mascella, sui denti e sulle gengive del bambino.

Tutti i ciucci Philips Avent sono accreditati in modo indipendente da Oral Health Foundation.

Oral Health Foundation valuta i prodotti per l'igiene orale destinati ai consumatori per garantire che quanto dichiarato dai produttori sia clinicamente dimostrato e non sovrastimato. Ulteriori informazioni disponibili qui.

La forma è progettata per supportare i corretti movimenti dei muscoli della bocca, fondamentali per lo sviluppo di una chiara articolazione del linguaggio. La tettarella è progettata per adattarsi anatomicamente alla bocca del bambino e per ridurre la pressione tra la lingua e la bocca.