I ciucci Philips Avent sono sicuri per uno sviluppo sano del cavo orale?

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Garanzia di 2 anni
Sì, tutti i ciucci Philips Avent sono sicuri.
I nostri ciucci sono morbidi e la tettarella piccola si appiattisce facilmente. Si adatta alla lingua e al palato del bambino. La forma del ciuccio distribuisce la pressione in modo uniforme sulla mascella, sui denti e sulle gengive del bambino.
Tutti i ciucci Philips Avent sono accreditati in modo indipendente da Oral Health Foundation.
Oral Health Foundation valuta i prodotti per l'igiene orale destinati ai consumatori per garantire che quanto dichiarato dai produttori sia clinicamente dimostrato e non sovrastimato. Ulteriori informazioni disponibili qui.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCF094/02 , SCF091/46 , SCF091/49 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
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