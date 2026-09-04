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I ciucci Philips Avent sono sicuri per uno sviluppo sano del cavo orale?

Sì, tutti i ciucci Philips Avent sono sicuri.

I nostri ciucci sono morbidi e la tettarella piccola si appiattisce facilmente. Si adatta alla lingua e al palato del bambino. La forma del ciuccio distribuisce la pressione in modo uniforme sulla mascella, sui denti e sulle gengive del bambino.

Tutti i ciucci Philips Avent sono accreditati in modo indipendente da Oral Health Foundation.

Oral Health Foundation valuta i prodotti per l'igiene orale destinati ai consumatori per garantire che quanto dichiarato dai produttori sia clinicamente dimostrato e non sovrastimato. Ulteriori informazioni disponibili qui.

 

  1. La forma è progettata per supportare i corretti movimenti dei muscoli della bocca, fondamentali per lo sviluppo di una chiara articolazione del linguaggio.
  2. La tettarella è progettata per adattarsi anatomicamente alla bocca del bambino e per ridurre la pressione tra la lingua e la bocca.

I ciucci Philips Avent sono sicuri per uno sviluppo sano del cavo orale?

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCF094/02 , SCF091/46 , SCF091/49 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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