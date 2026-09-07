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Come si sterilizza il ciuccio Philips Avent?

È possibile sterilizzare un ciuccio Avent nel microonde o lasciandolo bollire in acqua. Ecco come procedere.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCF091/40 , SCF087/99 , SCF087/10 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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