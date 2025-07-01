Ho letto notizie sui ciucci e sul BPA: come confermate che i ciucci Philips Avent sono privi di BPA?

Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Tutte le gamme di ciucci Philips Avent sono prive di BPA. In qualità di marchio leader nel settore dei prodotti per la cura di bambini e neonati e per i genitori, per Philips Avent la sicurezza dei prodotti rappresenta la massima priorità. Essa viene garantita operando nel pieno rispetto di tutti i requisiti di sicurezza applicabili stabiliti dai legislatori a livello globale e osservando gli standard più rigorosi.
A seguito delle notizie relative al ciuccio Philips Avent SCF085/60, abbiamo verificato i nostri risultati e condotto ulteriori test con DEKRA, la più grande organizzazione indipendente al mondo esperta in test, ispezioni e certificazioni. Questi test confermano l'assenza di BPA rilevabile in tutte le nostre gamme di ciucci, compreso il campione testato, e ne convalidano l'assenza di BPA.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCF087/12 , SCF099/27 , SCF099/99 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
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