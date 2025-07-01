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Ho letto notizie sui ciucci e sul BPA: come confermate che i ciucci Philips Avent sono privi di BPA?

Tutte le gamme di ciucci Philips Avent sono prive di BPA. In qualità di marchio leader nel settore dei prodotti per la cura di bambini e neonati e per i genitori, per Philips Avent la sicurezza dei prodotti rappresenta la massima priorità. Essa viene garantita operando nel pieno rispetto di tutti i requisiti di sicurezza applicabili stabiliti dai legislatori a livello globale e osservando gli standard più rigorosi.

A seguito delle notizie relative al ciuccio Philips Avent SCF085/60, abbiamo verificato i nostri risultati e condotto ulteriori test con DEKRA, la più grande organizzazione indipendente al mondo esperta in test, ispezioni e certificazioni. Questi test confermano l'assenza di BPA rilevabile in tutte le nostre gamme di ciucci, compreso il campione testato, e ne convalidano l'assenza di BPA.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCF087/12 , SCF099/27 , SCF099/99 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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