Termini di ricerca

0

Carrello

Al momento non ci sono articoli nel carrello.

    Assistenza Philips

    Ho letto notizie sui ciucci e sul BPA: come confermate che i ciucci Philips Avent sono privi di BPA?

    Pubblicato su 21 ottobre 2025

    Tutte le gamme di ciucci Philips Avent sono prive di BPA. In qualità di marchio leader nel settore dei prodotti per la cura di bambini e neonati e per i genitori, per Philips Avent la sicurezza dei prodotti rappresenta la massima priorità. Essa viene garantita operando nel pieno rispetto di tutti i requisiti di sicurezza applicabili stabiliti dai legislatori a livello globale e osservando gli standard più rigorosi.

    A seguito delle notizie relative al ciuccio Philips Avent SCF085/60, abbiamo verificato i nostri risultati e condotto ulteriori test con DEKRA, la più grande organizzazione indipendente al mondo esperta in test, ispezioni e certificazioni. Questi test confermano l'assenza di BPA rilevabile in tutte le nostre gamme di ciucci, compreso il campione testato, e ne convalidano l'assenza di BPA.

    Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCF087/12 , SCF099/27 , SCF099/99 , SCF094/13 , SCF094/12 , SCF376/34 , SCF376/33 , SCF376/30 , SCF376/29 , SCF376/26 , SCF376/25 , SCF094/11 , SCF094/10 , SCF094/09 , SCF094/07 , SCF094/06 , SCF094/05 , SCF094/04 , SCF094/03 , SCF094/02 , SCF094/01 , SCF080/27 , SCF080/26 , SCF087/24 , SCF087/22 , SCF087/17 , SCF087/16 , SCF087/15 , SCF075/17 , SCF087/02 , SCF075/18 , SCF075/19 , SCF075/99 , SCF087/14 , SCF087/13 , SCF087/10 , SCF349/58 , SCF349/57 , SCF349/56 , SCF349/55 , SCF349/51 , SCF349/50 , SCF349/49 , SCF349/48 , SCF349/46 , SCF092/06 , SCF091/53 , SCF080/28 , SCF091/52 , SCF091/50 , SCF091/49 , SCF091/46 , SCF091/44 , SCF075/11 , SCF075/12 , SCF075/13 , SCF075/14 , SCF075/15 , SCF075/16 , SCF091/43 , SCF091/42 , SCF099/28 , SCF091/40 , SCF091/39 , SCF091/38 , SCF091/37 , SCF087/99 , SCF087/27 , SCF087/26 , SCF087/25 , SCF075/09 , SCF075/05 , SCF075/06 , SCF085/69 , SCF085/70 , SCF349/26 , SCF075/03 , SCF075/00 , SCF075/01 , SCF075/04 , SCF075/07 , SCF075/08 , SCF075/02 , SCF085/28 , SCF376/23 , SCF349/24 , SCF093/01 , SCF085/24 , SCF085/21 , SCF085/34 , SCF085/31 , SCF376/07 , SCF085/66 , SCF085/65 , SCF085/61 , SCF085/60 , SCF085/59 , SCF085/58 , SCF085/40 , SCF091/05 , SCF091/17 , SCF091/31 , SCF091/32 , SCF091/33 , SCF091/34 , SCF085/30 , SCF349/18 , SCF349/19 , SCF349/22 , SCF376/13 , SCF376/14 , SCF376/17 , SCF376/18 , SCF091/36 , SCF091/35 , SCF085/38 , SCF376/19 , SCF085/63 , SCF349/43 , SCF085/64 , SCF376/16 , SCF376/15 , SCF099/20 , SCF099/90 , SCF091/03 , SCF091/04 , SCF223/03 , SCF222/02 , SCF080/01 , SCF085/04 , SCF085/03 , SCF085/02 , SCF085/01 , SCF528/01 , SCF416/02 , SCF527/01 , SCF416/03 , SCF522/01 , SCF080/02 , SCF080/03 , SCF080/04 , SCF222/04 , SCF222/01 , SCF099/22 , SCF099/26 , SCF099/21 , SCF080/08 , SCF080/18 , SCF080/17 , SCF080/06 , SCF080/12 , SCF080/07 , SCF080/05 , SCF080/10 , SCF080/09 , SCF080/11 , SCF093/04 , SCF080/23 , SCF080/24 , SCF080/25 , SCF085/05 , SCF085/06 , SCF085/11 , SCF085/12 , SCF085/13 , SCF085/14 , SCF085/15 , SCF085/16 , SCF085/17 , SCF085/18 , SCF085/19 , SCF085/20 , SCF087/01 , SCF087/03 , SCF087/04 , SCF087/05 , SCF087/06 , SCF087/07 , SCF087/08 , SCF087/09 , SCF087/11 , SCF087/18 , SCF087/19 , SCF087/20 , SCF087/21 , SCF087/23 , SCF087/28 , SCF091/41 , SCF091/45 , SCF093/02 , SCF093/03 , SCF093/05 , SCF093/06 , SCF093/07 , SCF093/08 , SCF349/47 , SCF349/53 , SCF376/24 , SCF376/28 , SCF376/32 , SCF092/51 , SCF092/01 , SCF223/01 , SCF228/01 , SCF223/02 , SCF223/04 , SCF224/01 , SCF349/21 , SCF212/06 , SCF529/01 , SCF376/01 , SCF349/10 , SCF349/11 , SCF349/12 , SCF349/13 , SCF349/14 , SCF349/15 , SCF376/21 , SCF376/20 , SCF376/22 , SCF376/10 , SCF349/01 , SCF376/12 , SCF376/11 , SCF416/51 , SCF416/01 , SCF348/11 , SCF348/13 , SCF348/14 , SCF348/12 , SCF343/22 , SCF245/22 , SCF342/20 , SCF342/22 , SCF244/00 , SCF085/00 , SCF212/00 , SCF344/22 , SCF343/20 , SCF344/23 , SCF344/21 , SCF344/20 , SCF244/20 , SCF244/21 , SCF244/23 , SCF345/22 , SCF245/20 , SCF244/22 , SCF345/20 , SCF223/20 , SCF222/22 , SCF222/20 , SCF220/23 , SCF213/22 , SCF213/20 , SCF212/22 , SCF212/20 , SCF210/20 , SCF226/20 , SCF223/22 , SCF226/22 , SCF211/22 , SCF211/20 , SCF210/22 , SCF212/21 , SCF227/22 , SCF227/20 , SCF222/21 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto Fare clic qui per visualizzare meno numeri di prodotto

    Domande frequenti

    Cerchi altro?

    Scopri tutte le opzioni di assistenza Philips

    Homepage dell'assistenza
    © Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

    La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.