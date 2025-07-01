Assistenza Philips I prodotti Philips Avent sono privi di BPA e BPS?

Sì, tutte le parti dei prodotti Philips Avent che entrano in contatto con il cibo sono prive al 100% di BPA e BPS. Lo confermiamo attraverso la piena conformità alle norme di sicurezza, ai test randomizzati e ad altri controlli di qualità.