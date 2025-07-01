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I prodotti Philips Avent sono privi di BPA e BPS?

Sì, tutte le parti dei prodotti Philips Avent che entrano in contatto con il cibo sono prive al 100% di BPA e BPS. Lo confermiamo attraverso la piena conformità alle norme di sicurezza, ai test randomizzati e ad altri controlli di qualità.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCF087/16 , SCF087/10 , SCF359/00 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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