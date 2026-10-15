Come interrompere l'uso dei succhietti Philips Avent

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Man mano che il bimbo cresce, potrebbe iniziare a volere il succhietto solo in momenti particolari. Scopri quando e come interrompere l'uso del succhietto Philips Avent.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCF087/27, SCF087/26, SCF087/99. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
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