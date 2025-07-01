Come verificare la sicurezza del ciuccio Philips Avent

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Garanzia di 2 anni
Controllare manualmente il ciuccio Philips Avent prima di ogni utilizzo. Seguire il video dimostrativo per verificare la sicurezza del ciuccio Philips Avent. Le stesse indicazioni si applicano a Philips Avent Soothie.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCF087/17 , SCF087/15 , SCF094/02 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
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