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Come verificare la sicurezza del ciuccio Philips Avent

Controllare manualmente il ciuccio Philips Avent prima di ogni utilizzo. Seguire il video dimostrativo per verificare la sicurezza del ciuccio Philips Avent. Le stesse indicazioni si applicano a Philips Avent Soothie.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCF087/17 , SCF087/15 , SCF094/02 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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