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Garanzia di 2 anni
Potrebbe accadere che dell'acqua rimanga bloccata nei ciucci Philips Avent dopo la pulizia. L'acqua non è dannosa per il bambino, ma è possibile rimuoverla in pochi semplici passaggi.
Consiglio: sostituire i ciucci ogni 4 settimane per un'igiene ottimale.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCF094/10 , SCF091/50 , SCF091/52 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
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Come si rimuove l'acqua da un ciuccio Philips Avent?
Quali sono le differenze tra i ciucci Philips Avent?
Le linee guida di Philips Avent relative all'età sono importanti?
Per quanto tempo è possibile utilizzare un ciuccio Philips Avent?