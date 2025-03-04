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Come si rimuove l'acqua da un ciuccio Philips Avent?

Potrebbe accadere che dell'acqua rimanga bloccata nei ciucci Philips Avent dopo la pulizia. L'acqua non è dannosa per il bambino, ma è possibile rimuoverla in pochi semplici passaggi.

    1. Lavare le mani
    2. Tenere il ciuccio con la tettarella verso l'alto.
    3. Strizzare la tettarella con il pollice e l'indice e scuoterla leggermente per rimuovere l'acqua.
    4. All'interno della tettarella potrebbero rimanere alcune gocce d'acqua; è sufficiente lasciarle asciugare all'aria.

    Consiglio: sostituire i ciucci ogni 4 settimane per un'igiene ottimale.

    Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCF094/10 , SCF091/50 , SCF091/52 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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