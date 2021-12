Per preparare gli omogeneizzati fatti in casa hai bisogno soli di alcuni strumenti. Ecco una guida essenziale alle attrezzature da cucina indispensabili per preparare le pappe per neonati fatte in case.



Frullatore: se vuoi sapere come fare gli omogeneizzati, la prima cosa da procurarsi è un frullatore di buona qualità. Il frullatore ad alte prestazioni Philips Avance Innergizer rilascia fino al 97% dei nutrienti della frutta e della verdura, grazie ai suoi 45.000 giri al minuto. Le sue cinque modalità programmate includono la funzione zuppa, così potrai usarlo in modo rapido sia con cibi caldi che freddi.



Vaporiera: per trattenere il maggior numero possibile di nutrienti, cuocere le verdure delicatamente è il modo migliore. Puoi usare un cesto di bambù per la cottura a vapore, posizionato su una pentola piena di acqua bollente, o una vaporiera elettrica.



Barattoli di vetro: i barattoli di vetro sono l’ideale per conservare i tuoi omogeneizzati fatti in casa. Quando prepari in anticipo le pappe per neonati fatte in casa, mettile in barattoli di vetro a raffreddare e conservale in frigorifero, così risparmierai un sacco di tempo.