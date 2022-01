Se ti stai chiedendo quale caffè usare per l'espresso, puoi usare la tostatura che desideri, poiché l'espresso è più incentrato sul processo di preparazione. Tuttavia, il caffè in grani per espresso e il caffè macinato tostatura scura sono quelli consigliati. Se sei interessato a preparare la tua bevanda a casa, con una macchina per caffè espresso avrai degli ottimi risultati.