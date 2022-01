Caffè espresso: come si fa senza una macchina per caffè



Se vuoi preparare un espresso forte al mattino, ma non hai una macchina per caffè, puoi imparare a preparare un caffè espresso a casa con soluzioni alternative alla macchina del caffè, come una caffettiera francese.



Per prima cosa, macina i chicchi e prepara l'espresso come faresti normalmente quando prepari il caffè con la caffettiera. Filtralo attraverso un setaccio o un filtro in un contenitore. Ripeti di nuovo per preparare un altro caffè. Invece di usare l'acqua come faresti normalmente, usa il caffè che hai appena filtrato.



Anche se con la caffettiera non si può formare la crema, avrai comunque un caffè espresso forte.



Ora sai come fare l'espresso senza l'ausilio della macchina e, anche se otterrai un buon caffè non sarà mai come fare un buon caffè con macchina espresso.