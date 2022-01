Caffè amaro? Ecco perché



Caffè amaro? Ti spieghiamo perché. È deludente dare primo sorso al caffè e rendersi conto che ha un sapore amaro. Ci sono alcuni fattori che possono rendere il caffè acido o amaro, inclusi il caffè di scarsa qualità, degli strumenti per la preparazione sporchi e un rapporto caffè-acqua non esatto. Se il tuo caffè ha un sapore aspro o vuoi semplicemente sapere come fare un buon caffè, siamo qui per mostrarti come prepararlo.