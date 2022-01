Non c’è bisogno che cerchi su Internet “latte schiuma”: ci pensiamo noi e ti spieghiamo come fare la schiuma al latte. Tieni presente che ogni latte ha il suo punto di ebollizione, quindi assicurati di esercitarti con la montatura per scoprire qual è la temperatura ideale per il latte che stai utilizzando. Ecco ulteriori consigli per ottenere un latte perfettamente schiumato:

Usa latte fresco e freddo.

Tieni il latte al riparo dalla luce.

Conserva sempre il latte in frigorifero per mantenerlo fresco.

Non schiumare mai un latte già montato.

Evita la formazione di batteri ricordando di non mescolare mai latte fresco con latte già montato e di non versare mai il latte caldo sul ghiaccio.

Ora che sai come montare il latte a casa per una bevanda al caffè perfetta, perché non imparare altre ricette a base di latte? Ne abbiamo alcune semplici e deliziose per la colazione, ad esempio il nostro porridge perfetto e, per i dessert, il nostro budino di riso cremoso vecchio stile e aromatizzato.