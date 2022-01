Ora puoi sperimentare diverse bevande macchiate a casa. Inizia la tua giornata in modo più dolce imparando a preparare a casa il macchiato al caramello ghiacciato. Per preparare un delizioso caramel macchiato fatto in casa, ti serviranno i seguenti ingredienti:

Una tazzina di caffè espresso

Il tuo latte preferito

Sciroppo di vaniglia

Sciroppo di caramello

Ghiaccio

Un bicchiere





Una volta che hai questi ingredienti, sei pronto per preparare a casa il latte macchiato ghiacciato al caramello. Segui queste semplici istruzioni per ottenere un iced caramel macchiato fatto in casa in pochissimo tempo:

Aggiungi lo sciroppo alla vaniglia e il ghiaccio nel bicchiere. Versa il latte freddo sul ghiaccio. Aggiungi lentamente una tazza o due di caffè espresso sul latte. Mescola la miscela di latte e caffè espresso fino a quando non sarà ben amalgamata. Completa il tuo macchiato al caramello ghiacciato con un topping di caramello.





Se hai voglia di una dolcezza extra, potresti aggiungere la panna montata sopra. Se vuoi provare a rendere un latte macchiato ghiacciato al caramello più gustoso, non trattenere la creatività. E se vuoi sapere come farne uno senza ghiaccio, nessun problema! Segui questo semplice metodo per un latte macchiato caldo al caramello fatto in casa:

Aggiungi lo sciroppo alla vaniglia sul fondo del bicchiere. Monta il latte e versalo nel bicchiere.

Aggiungi lentamente una tazzina di caffè espresso. Aggiungi lo sciroppo di caramello sopra.

Quindi, se vuoi sapere come fare un latte macchiato a casa al caramello che ti riscaldi, segui lo stesso procedimento che faresti per un macchiato normale e aggiungi semplicemente il caramello alla fine.



Ecco qua: come preparare un latte macchiato ghiacciato e un latte macchiato normale direttamente a casa. Che tu abbia voglia di caramello, di qualcosa di caldo o di qualcosa di freddo, un latte macchiato fatto in casa può soddisfare qualsiasi desiderio. Vuoi renderlo ancora più semplice? Prepara un latte macchiato proprio come un barista con la tua macchina da caffè automatica per stupire i tuoi ospiti o deliziare le tue papille gustative ogni volta che vuoi.