La garanzia non copre i danni consequenziali (compresi, fra gli altri, la perdita di dati o la perdita di reddito), né il risarcimento per attività svolte autonomamente, quali la manutenzione periodica, l'installazione di aggiornamenti del firmware o il salvataggio o ripristino dei dati. La garanzia esclude o non si applica se: - La prova d'acquisto è stata alterata in qualunque forma o resa illeggibile. - Il numero di modello e/o di serie o il codice con la data di produzione riportati sul prodotto sono stati alterati, rimossi o resi illeggibili. - Sono state eseguite riparazioni o modifiche al prodotto da organizzazioni o persone non autorizzate. - Il difetto è il risultato di un uso eccessivo al di fuori dello scopo previsto. - Il difetto è causato da un uso improprio del prodotto o da condizioni ambientali che non sono conformi al manuale d’uso del prodotto. - Il difetto è causato da periferiche, accessori o dispositivi aggiuntivi collegati e non consigliati nel manuale d’uso. - L'unità è stata danneggiata, compresi, a titolo esemplificativo, i danni causati da animali, fulmini, tensioni anomale, incendi, calamità naturali, trasporti o acqua (a meno che il manuale d’uso non indichi espressamente che il prodotto può essere lavato). - Si verifica una normale usura o la sostituzione delle parti consumabili (ad esempio, sacchetti per aspirapolvere o cartucce per filtri). - Il prodotto non funziona adeguatamente poiché non è stato originariamente progettato, realizzato o approvato per essere utilizzato nel paese dell’utente; ciò potrebbe verificarsi nel caso in cui tu abbia importato il prodotto. - Il prodotto non funziona adeguatamente a causa dei problemi di accesso o di connessione ai provider di servizi, quali interruzioni delle reti di accesso (ad esempio TV via cavo, satellite o Internet), guasti alla linea dell'abbonato o del corrispondente, guasto alla rete locale (cablaggio, file server, linea dell'utente) e guasti alla rete di trasmissione (interferenze, manipolazioni, difetti o qualità scadente della rete).