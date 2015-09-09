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Fuori produzione

Cuffie auricolari

SHE8100SL/00

2.8

| (4) Recensioni

Bassi nitidi e profondi - sempre

Le cuffie auricolari Philips SHE8100 includono driver di alta qualità per bassi davvero profondi e un robusto alloggiamento in metallo per un audio puro. I tubi audio ovali assicurano una vestibilità comoda ed ergonomica.

Vedi tutti i vantaggi

con il resistente alloggiamento in metallo

Bassi nitidi e profondi - sempre

  • Driver da 8,6 mm/semichiuse sul retro

  • Auricolare

Driver da 8,6 mm riprogettati per bassi profondi reattivi

Driver da 8,6 mm riprogettati per bassi profondi reattivi

Robusto rivestimento in alluminio per vibrazioni ridotte e audio nitido

Robusto rivestimento in alluminio per vibrazioni ridotte e audio nitido

Il rivestimento delle cuffie è realizzato in alluminio resistente che riduce le vibrazioni e garantisce le prestazioni audio più pure. In più, protegge gli auricolari dal normale processo di usura.

Il sistema antigroviglio tiene i cavi sempre in ordine

Il sistema antigroviglio tiene i cavi sempre in ordine

Per mantenere i cavi in ordine, non devi far altro che spostare il cursore del sistema antigroviglio. Dimentica grovigli e nodi!

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.8

su 5

4

Recensioni

4

09/09/2015

Deutschland

Deutschland

Compratore verificato

Ergonomisch und klingt gut

Sitzt gut in den Ohren und klingt sehr gut. Ist für das Geld sehr wertig verarbeitet und bisher auch stabil.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHE8100BK In-Ear-Kopfhörer

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHE8100BK In-Ear-Kopfhörer

02/09/2015

Deutschland

Deutschland

Sehr guter Klang, extreme Kabelgeräusche

Wie die Stiftung Warentest schon feststellte, ein sehr guter Klang (kann mit 50-70€ In-Ears mithalten), wie beworben sehr basslastig, aber kein undifferenzierter/matschiger Bass. Die ovalen Tonröhren führen tatsächlich zu einem besserem Halt im Ohr als die normalerweise runden vorzufindenen Tonröhren. Leider haben die Kopfhörer auch extreme Kabelgeräusche, man braucht ohne zu übertreiben nur ein- und auszuatmen und die Eigengeräusche des Kabels übertönen alles...warum setzt Philips keine verdrillten Kabel oder eine Kabelführung hinter den Ohren ein (wie manch anderer Hersteller), die das Problem reduzieren? Schade!

Questa revisione è stata effettuata per SHE8100SL InEar-Kopfhörer

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03/03/2016

Deutschland

Deutschland

Wunderbare Sound-Qualität, doch schon nach zwei Monaten Gebrauch kaputt.

Ich habe mir diese In-Ear Kopfhörer ,vor 2 Monaten in einem Elektronik-Geschäft in meiner Umgebung gekauft. Ich war über den guten Klang, den diese Kopfhörer boten begeistert. Jedoch gingen sie nun vor kurzem kaputt (der rechte Kopfhörer ist nun viel leiser als der Linke), das bedeutet, dass sie nur 2 Monate hielten, was für mich keine gute Leistung ist.

Questa revisione è stata effettuata per SHE8100BS In-Ear-Kopfhörer

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