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Fuori produzione
FC8320/09
Spazzola per pavimenti duri
La bocchetta per pavimenti duri assicura pulizia ottimale su tutti i pavimenti duri, in particolare su parquet e piastrelle. 1) Le speciali setole morbide proteggono i pavimenti dai graffi. 2) La disposizione delle setole morbide garantisce una migliore pulizia dalla polvere su tutti i pavimenti duri. 3) La bocchetta è leggera e dotata di ruote per la massima maneggevolezza su tutti i pavimenti.
Lo scomparto per la polvere da 3 l ottimizza il potenziale del sacchetto s-bag Classic, garantendo prestazioni durature.
Il tubo leggero in alluminio dell'aspirapolvere è facile da usare e trasportare. Il tubo telescopico in 2 pezzi può essere regolato facilmente all'altezza desiderata.
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