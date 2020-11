Bocchetta per pulizia ottimale su tutti i pavimenti duri

La bocchetta per pavimenti duri assicura pulizia ottimale su tutti i pavimenti duri, in particolare su parquet e piastrelle. 1) Le speciali setole morbide proteggono i pavimenti dai graffi. 2) La disposizione delle setole morbide garantisce una migliore pulizia dalla polvere su tutti i pavimenti duri. 3) La bocchetta è leggera e dotata di ruote per la massima maneggevolezza su tutti i pavimenti.