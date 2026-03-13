Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Supporto
FC8146/01
Fuori produzione
User Manual Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
L'aspirapolvere Philips EasyLife è stato progettato per risultati di pulizia superiori consumando meno energia rispetto agli aspirapolvere tradizionali. Puoi anche aprire facilmente il contenitore della polvere senza sporcarti le mani con la semplice pressione di un pulsante.
Gli accessori dell'aspirapolvere Philips sono compatibili con altri modelli?
Dove si trova il numero di modello/numero di serie dell'aspirapolvere Philips?
Quando è necessario svuotare il contenitore della polvere dell'aspirapolvere Philips?
Quando è necessario sostituire il filtro dell'aspirapolvere Philips EasyLife?
Pulire il contenitore della polvere dell'aspirapolvere senza sacchetto Philips
Come e quando è necessario pulire i filtri dell'aspirapolvere Philips EasyLife
Come si pulisce il filtro dell'aspirapolvere Philips?