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Manuali e documentazione

User Manual Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner

  • PDF file, 33 MB
  • 13 March 2026

L'aspirapolvere Philips EasyLife è stato progettato per risultati di pulizia superiori consumando meno energia rispetto agli aspirapolvere tradizionali. Puoi anche aprire facilmente il contenitore della polvere senza sporcarti le mani con la semplice pressione di un pulsante.

  • PDF file
  • 1 May 2026

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