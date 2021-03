Protezione perfetta per la tua macchina da caffè

Eseguire regolarmente la pulizia anticalcare della tua macchina da caffè Saeco è essenziale per assicurarne prestazioni ottimali. Questo anticalcare specifico per macchine per caffè espresso rimuove il calcare e previene la corrosione, proteggendo l'apparecchio e prolungandone la durata. Scopri tutti i vantaggi