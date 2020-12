Deliziosa crema di latte grazie al classico pannarello

Questa macchina da caffè Saeco è dotata di cappuccinatore classico, che i baristi chiamano "pannarello". Eroga il vapore e deve essere immerso nel latte per preparare una fantastica crema di latte. Libera il barista che è in te e prepara deliziose specialità a base di latte in modo tradizionale!