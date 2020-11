La macchina è sempre pulita grazie alla pulizia e alla decalcificazione automatica

Saeco ha progettato questa macchina per caffè espresso che pulisce automaticamente il suo circuito caffè con acqua all'avvio o allo spegnimento, per offrire un aroma eccezionale ad ogni tazza di caffè. La decalcificazione regolare prolunga la vita della tua macchina per espresso. Questa macchina non solo avvisa della necessità di decalcificare, ma il processo stesso di decalcificazione comincia automaticamente e ti guida con messaggi chiari su schermo quando è necessario intervenire. La decalcificazione non è mai stata così facile!