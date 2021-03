Niente più sapore di caffè bruciato grazie alle macine completamente in ceramica

Questa macchina da caffè è dotata di macine completamente in ceramica. Saeco usa macine in ceramica perché macinano i chicchi di caffè in modo uniforme senza surriscaldarli, per un espresso impeccabile. La ceramica inoltre garantisce prestazioni durature e una completa silenziosità del funzionamento.