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Fuori produzione
TV LED ultra sottile 4K Android
Gli splendidi TV Philips serie 6500 sono finalmente disponibili. La qualità delle immagini in Ultra HD 4K ti sorprenderà, e con Android avrai il mondo dell'intrattenimento digitale sempre a portata di mano. Una cornice sottile e l'esclusivo piedistallo ad arco completano il look di un dispositivo ricco di eleganti finiture di design.
123 cm (49")
TV LED con risoluzione Ultra HD 4K
Quad Core, 16 GB ed espandibile
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
La bellezza del TV Ultra HD 4K sta nell'apprezzare ogni dettaglio. La tecnologia Philips Pixel Precise Ultra HD converte le immagini in risoluzione UHD straordinaria sullo schermo, per immagini fluide e dal contrasto eccezionale. Scopri neri più profondi, bianchi più accesi, colori vivaci e tonalità della pelle naturali, indipendentemente dalla sorgente dell'immagine.
Ispirato all'architettura, il supporto ad arco Philips presenta un design moderno, bilanciato e aperto. La finitura cromata lucida di alta qualità e l'elegante effetto ad arco aggiungono un tocco di eleganza in qualsiasi ambiente.
Gli eccezionali altoparlanti del TV richiedono un processore potente in grado di preservare la purezza del contenuto audio originale. DTS Premium Suite offre un'elaborazione audio di alta qualità: lasciati coinvolgere da bassi profondi e intensi e da dialoghi nitidi anche al volume più elevato senza perdite in termini di fluttuazioni o distorsioni.
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4.2
su 5
92
Recensioni
82%
di utenti consiglia questo prodotto
Cyrnix
01/12/2017
United Kingdom
Philips 49” hdr 4k
A new tv, with an upgrade from a 37” 6 year old Korean brand The difference is like night and day. The far eastern Tv’s are bright and sunny but lack any real subtlety in fine detail and shade. The Philips beats it hands down, excellent value for money. It was so good I went out and bought same mode in 43” size for second room. What else can I say, I would buy it again !
Questa revisione è stata effettuata per 6000 series 55PUS6561 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
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Dav1
15/02/2017
United Kingdom
Compratore verificato
Brilliant TV!
Very happy to recommend this TV. What is so different and amazing is the led lights all around the rear of the tv and the lights change colour in line with whats actually on the screen...so you have a superb screen to watch all your programmes on and the wall behind the tv lights up with tons of wonderful colours...truly lovely!! This TV has nothing lacking. Very easy to use and an android tv is much more useful than a standard tv. 10 out of 10 from us on all points!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 6000 series 55PUS6561 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
Sì, consiglio questo prodotto
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pic3
23/04/2017
France
Rien a redie...bien
Bjr, Cela fait donc un an que j'utilise cette TV, je peux donc être objective... En terme de qualité d'image : le top et l'ambilight 3 coté c'est vraiment génial.... Pour le son, une barre de son est nécessaire pour les film à sensations ( a mon sens) Pour internet, cela fonctionne pas mal, mais je dois dire que j'utilise internet sur mon ordi..pas trop sur la tv , sauf youtube de temps a autre, et cela fonctionne niquel. Ce qui est bien c'est que vous pouvez lire un film stocké sur l'ordi directement sur la télé grâce à la connexion réseau, cela est bien pratique, plus besoin de dd ou usb.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 6000 series 55PUS6561 Téléviseur ultra-plat 4K avec Android TV™
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 6000 series 55PUS6561 Téléviseur ultra-plat 4K avec Android TV™
In base ai risultati del programma di prova Ambilight condotto in Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia, Regno Unito, Germania, Austria e Francia tra il 24 febbraio 2023 e il 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, il 99,91% dei partecipanti ha scelto di tenere il proprio Ambilight TV, nonostante una politica di reso con rimborso completo e senza necessità di fornire spiegazioni.
La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) dipende dal paese e dall'operatore.
L'offerta di applicazioni Android può variare a seconda del Paese. Per ulteriori dettagli, visita il Google Play Store locale.
Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
Le offerte del Cloud Gaming dipendono dai fornitori dei giochi.
Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori informazioni.
(Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.
La funzionalità di Google Cast è soggetta ad applicazioni e dispositivi Google Cast Ready. Per ulteriori dettagli, visita la pagina del prodotto Google Cast.
L'applicazione Philips MyRemote e le sue funzionalità variano a seconda del modello del TV, dell'operatore, del paese, del modello di dispositivo smart e del sistema operativo. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.philips.com/TVRemoteapp.
Le offerte delle applicazioni per lo Smart TV variano a seconda del modello del TV e del paese. Per ulteriori dettagli, visita il sito: www.philips.com/smarttv.
Registrazione USB solo per canali digitali. Le registrazioni possono essere limitate dal sistema di protezione da copia delle trasmissioni (CI+). Possono applicarsi restrizioni in base al paese e ai canali.