Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Supporto
24PFS4032/12
Fuori produzione
Come reinstallare i canali?
Riorganizzare i canali sul televisore Philips (TPN17.7)
Cosa fare se vengono visualizzate strisce orizzontali o verticali sullo schermo?
Come modificare il formato immagine?
Cosa fare quando il televisore si riavvia o si blocca?
Cosa fare se la luce LED anteriore lampeggia in base a una sequenza regolare?
Cosa fare se il televisore non si accende?
Come si collega un mouse o una tastiera al televisore?1
Cosa fare quando il televisore non risponde al telecomando infrarossi?
Cosa fare se l'aggiornamento del software non riesce?
Come procedere in caso di problema con uno o più canali? [Segnale DVB-S]
Cosa fare se si verifica un problema con uno o più canali? [Segnale DVB-C]
Come trovare il numero di modello del televisore?
Come inserire modulo CAM e la scherda CI+ nel televisore?
Come collegare un dispositivo esterno al televisore?
Come collegare una console Nintendo Wii?
Come (re)installare i canali?
Come procedere in caso di un problema con uno o più canali? [segnale DVB-T]
Cosa fare nel caso in cui si ha difficoltà nello stabilire una connessione wireless?
Come collegare la TV ad un sistema audio?
Come aggiornare il software del TV Philips tramite USB (televisori non Android)
(VIDEO) Come si connettono dispositivi esterni alla TV Philips?
(VIDEO) Come si configura la sua nuova TV Philips
(VIDEO) Come riordinare i canali nella sua TV Philips ?
(VIDEO) Come si aggiorna il software del suo TV Philips tramite chiavetta USB? - Linux TV
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto