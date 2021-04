Philips Avent si impegna a sostenere i genitori e i loro bambini e a fornire i prodotti migliori per uno sviluppo sano del bambino. Lo facciamo sviluppando prodotti di provata efficacia e servizi innovativi su cui genitori e bambini possono fare affidamento. Il nostro scopo è quello di sostenere i genitori nella scelta di alimentazione che hanno fatto per i loro bambini.

Noi crediamo che il latte materno sia il nutrimento migliore per i neonati e aderiamo pienamente agli scopi e agli obiettivi del Codice dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS, 1981). Il supporto dell'allattamento al seno è alla base della nostra mission e della nostra strategia. Accogliamo con favore il dialogo costante e la collaborazione in merito al nostro impegno e sostegno nei confronti dell'allattamento al seno.

1 Sulla base dell'indagine online GemSeek del dicembre 2019 sulla soddisfazione dei clienti, campione di 8.000 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.

*Sulla base del risultato del tempo di avvio del flusso del latte (tempo di riflesso di eiezione del latte - MER) ottenuto da studio clinico con 20 partecipanti (Paesi Bassi, 2019), rispetto ai risultati del tempo di riflesso di eiezione del latte ottenuti da tecnologie di estrazione Philips precedenti a seguito di studio di fattibilità con 9 partecipanti (Paesi Bassi, 2018).

**Sulla base di: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 partecipanti, Israele); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 partecipanti caucasici, Stati Uniti); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 partecipanti, Australia).