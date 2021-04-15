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  • Facile da abbinare all'allattamento al seno
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Fuori produzione

Philips AventSet Natural Prime Poppate

SCD301/01

4.8
| (24) Recensioni | 91% di utenti consiglia questo prodotto
Facile da abbinare all'allattamento al seno
Il nostro biberon Natural con tettarella ultra morbida è studiato per assomigliare il più possibile al seno. L'ampia tettarella, che ricorda il seno materno grazie al design flessibile a spirale e agli esclusivi petali per il massimo comfort, consente un allattamento naturale e facilita la combinazione tra allattamento al seno e al biberon.
Vedi tutti i vantaggi

Allattamento naturale

Facile da abbinare all'allattamento al seno

  • Set Prime Poppate

Allattamento naturale grazie all'ampia tettarella sagomata

Allattamento naturale grazie all'ampia tettarella sagomata

L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dall'allattamento al seno a quello al biberon.

Tettarella ultra morbida progettata per riprodurre la sensazione del seno

Tettarella ultra morbida progettata per riprodurre la sensazione del seno

La tettarella ha una consistenza ultramorbida, progettata per riprodurre la sensazione del seno.

Design flessibile a spirale combinato con petali per il massimo comfort

Design flessibile a spirale combinato con petali per il massimo comfort

Design flessibile a spirale, in combinazione con i nostri esclusivi petali, per creare una tettarella flessibile che consenta una nutrizione più naturale senza collassare.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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4.8

su 5

24

Recensioni

91%

di utenti consiglia questo prodotto

4
2

15/04/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Set "Prime Poppate" con biberon in vetro

Ottimi prodotti, soprattutto per le caratteristiche anticolica. Usati fin da subito con la mia bimba e li ha sempre graditi tantissimo. Set consigliatissimo!

Pro

Anticolica

Contro

nulla

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD303/01 Set Prime Poppate con biberon in vetro

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD303/01 Set Prime Poppate con biberon in vetro

20/01/2021

Italia

Italia

set ottimo

Set completo per i primi mesi del bambino. è ottimo anche come regalo. Tettarelle morbide e corpo in vetro resistente e facile da pulire. Sia la tettarella che il ciuccio sono stati accettati subito dal mio bambino.

Pro

corpo in vetro e set completo

Contro

nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD303/01 Set Prime Poppate con biberon in vetro

Sì, consiglio questo prodotto

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24/12/2020

Italia

Italia

Ottimo prodotto

trovo questo set praticamente fantastico. E' stato molto semplice farlo approvare anche dalla mia bambina, perchè la tettarella ha una forma molto simile al capezzolo materno. Il fatto che sia in vetro mi da l'impressione di essere più igienico e sicuramente più duraturo nel tempo. approvato.

Pro

sensazione di "igienizzato"

Contro

nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCD303/01 Set Prime Poppate con biberon in vetro

Sì, consiglio questo prodotto

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  2. Cosa sono le coliche e cosa provocano nei neonati? Le coliche sono causate in parte dall'ingestione di aria durante l'allattamento, che crea problemi all'apparato digerente del bambino. I sintomi includono pianto e irritabilità.