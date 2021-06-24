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Estrai e allatta facilmente
Set standard
L'innovativa flangia in silicone, ispirata all'esclusiva azione di suzione del bambino, stimola il capezzolo a produrre rapidamente il latte. Per un'estrazione confortevole ed efficace.
Misura unica. Poiché tutte noi abbiamo forme e dimensioni diverse, la coppa in silicone si flette delicatamente modellandosi sul tuo corpo. Si adatta al 99,98% dei capezzoli* (fino a 30 mm).
Se il tuo neonato non assume regolarmente abbastanza latte durante l'allattamento o ha difficoltà ad assorbire il latte, seleziona una tettarella con un flusso più alto. Se si verificano problemi persistenti di alimentazione, consulta un professionista del settore sanitario.
4.6
su 5
365
Recensioni
98%
di utenti consiglia questo prodotto
Gab17
24/06/2021
Italia
Delicato e funzionale
Dopo aver provato per diverse settimane questo prodotto, non posso che scriverne bene. La giusta dimensione, la comodità del fatto che sia manuale, quindi pronto all'uso in qualsiasi luogo, è leggero e poco ingombrante, rendono questo tiralatte veramente comodo. Molto delicato e con una piacevole sensazione di velluto. Comodo e pratico anche in posizione retta, quindi non mi obbliga a strane posizioni per l'utilizzo. E' dotato di tre bottigliette con il loro tappino, comode da trasportare. Ottima scoperta e grande aiuto. Consiglio vivamente questo prodotto, io l'ho trovato valido.
Pro
Volume, peso, facilità d'uso, delicatezza.
Contro
nulla
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF430/13 Tiralatte manuale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF430/13 Tiralatte manuale
*A-R*
20/06/2021
Italia
Parte della promozione
Ottimo Tiralatte manuale Philips Avent
Pratico tiralatte piccolo e leggero quindi facile da trasportare e da pulire. Il tiralatte viene fornito insieme un set di vasetti conservalatte per la conservazione del latte tirato e ad una tettarella in modo tale quando il bambino avrà fame sarà sufficiente attaccare la tettarella al vasetto e allattare direttamente il bambino. Inoltre oltre al tiralatte, alla tettarella in silicone, ai vasetti conservalatte con i relativi tappi, vengono fornite anche 2 coppette assorbilatte monouso. Lo consiglio vivamente!
Pro
Versatilità
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF430/13 Tiralatte manuale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF430/13 Tiralatte manuale
Aleafo
15/06/2021
Italia
Parte della promozione
Pratico e confortevole
Penso che sia il miglior tiralatte che ci sia in commercio, il cuscinetto di silicone si adatta perfettamente al seno, indipendentemente dalla dimensione del capezzolo e dell'areola. Lo avvolge e lo massaggia in modo piacevole e senza procurare dolore o fastidio. Le dimensioni ridotte del tiralatte permettono di portarlo con se in viaggio, la facilità di pulizia è un ulteriore nota a favore. I vasetti contenitori sono strepitosi, già usato il precedente modello, ma la miglioria del coperchio da quella sicurezza in più nella chiusura e nella certezza che non vi siano perdite di liquido qualora il contenitore di dovesse trovare in orizzontale anziché in verticale. Possono essere messi sia in frigorifero sia nel congelatore senza problemi e senza timore che si possano rompere. Sono pratici poiché si possono usare direttamente per dare da mangiare al piccolo attaccando il riduttore apposito e la tettarella del biberon, senza dover travasare il latte da nessuna parte, anzi si possono attaccare al tiralatte La forma della tettarella del biberon facilita la tollerabilità per i neonati, aumentandone il confort e permettendo una maggiore adattabilità.
Pro
Pratico, confortevole e di ridotte dimensioni
Contro
Nessun
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF430/13 Tiralatte manuale
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF430/13 Tiralatte manuale
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Basato su: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 aprile 2019, (109 partecipanti, Israele); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, maggio 1993, (20 partecipanti (caucasici), Stati Uniti); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 partecipanti, Australia).
Tiralatte senza BPA: associato solo con il biberon e con le altre parti che vengono a contatto con il latte materno. Conforme al regolamento UE 10/2011