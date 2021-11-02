Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
CP9285/97
Garantisce la potenza di suzione del tiralatte manuale
Lo stelo e la membrana in silicone favoriscono la suzione per estrarre manualmente il latte materno.
Bianco
Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di una rinfrescata e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Il tutto con la qualità garantita da Philips.
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.