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Philips Avent Breast PumpsStelo per membrana

CP9285/97

Garantisce la potenza di suzione del tiralatte manuale

Lo stelo e la membrana in silicone favoriscono la suzione per estrarre manualmente il latte materno.

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

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  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 