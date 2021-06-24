E la prima volta che provo un tiralatte e sono rimasta pienamente soddisfatta. Le istruzioni sono semplicissime ho seguito tutto alla lettera e non ho avuto intoppi. Forse l unica cosa un po scomoda ma forse basta soltanto prenderci la mano, e il cuscinetto che va a contatto con il seno. Diverse volte ho dovuto riposizionare i bordi perché tendevano a togliersi dalla coppa del tiralatte e questo mi faceva perdere adesione e qualche fuoriuscita di latte. Ma gia dal secondo utilizzo facendo attenzione mie capitato molto meno. Al fine della mia recensione posso vivamente consigliare questo prodotto per la sua funzione e sopratutto perché è pratico sia Nell utilizzo, sia nel lavaggio.