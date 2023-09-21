Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Elettrico singolo
Tecnologia con movimento naturale
Comoda coppa in silicone
8 modalità + 16 impostazioni
Grazie alla nostra esclusiva tecnologia con movimento naturale, il latte inizia ad uscire in un batter d'occhio. Il tiralatte si attacca delicatamente al seno e lo massaggia adeguatamente per favorire la suzione. Non a caso questo tiralatte è considerato efficace dal 97% delle mamme ed è consigliato dal 100% delle ostetriche.
Indipendentemente dalla tua corporatura, la morbida e flessibile coppa in silicone del tiralatte si adatta comodamente al seno e al capezzolo. Perfetto per il 99,98% dei seni, si fissa saldamente ma senza dare fastidio.
Se il tuo neonato non assume regolarmente abbastanza latte durante l'allattamento o ha difficoltà ad assorbire il latte, seleziona una tettarella con un flusso più alto. Se si verificano problemi persistenti di alimentazione, consulta un professionista del settore sanitario.
4.7
su 5
23
Recensioni
95%
di utenti consiglia questo prodotto
Kaukab
21/09/2023
Italia
Il miglior titalatte
Ne ho provati di vari tipi ma questo tiralatte ha tantissimi vantaggi È l'unico con una flangia morbida in silicone universale quindi si adatta a tutte li misure di capezzolo e non fa male nel tiraggio, io tiro molto di più con questo tiralatte che con altri famosi, il momento del tiraggio per me non è come un incubo ma come un momento di relax.
Pro
Flangia in silicone
Contro
Lo avrei dovuto prendere in versione ricaricabile
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Tiralatte elettrico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Tiralatte elettrico
Vanegab
30/11/2020
Italia
Parte della promozione
TOP della velocità e delicatezza per le mamme
Al termine del mio terzo mese, dovendo rientrare a lavoro, ho avuto modo di provare questo prodotto che considero assolutamente indispensabile per tutte le mamme che allattano al seno e desiderano tirare il loro latte. Il kit si compone di pochissimi pezzi e questo facilita di non poco l’attività di estrazione. Consiglio a tutte le mamme che desiderano ritagliarsi del tempo per se stesse o che intendono farsi sostituire per una poppata perché è semplicissimo da utilizzare. Praticamente, basta collegare il dispositivo ad una presa per caricarlo e nel frattempo inserire il tubicino in dotazione nell’apparecchio. Tramite una morbidissima ventosa di silicone il latte estratto viene trasferito direttamente nel biberon! Lo trovo di una genialità unica. Ha una semplicità di utilizzo tale che personalmente mi ha migliorato la vita e ha consentito al papà di provare l’emozione di “allattare” . Una volta acceso il tiralatte, è possibile premere un semplice tasto che simula la suzione del bimbo. Dopo che per qualche secondo viene imitato il movimento fatto con la bocca dal neonato è possibile passare all’estrazione elettronica. Si può regolare l’intensità al livello desiderato e posso dire che non fa assolutamente male nemmeno al livello più elevato. La cosa che ho adorato è la delicatezza di questo dispositivo. Il gesto di amore dell’allattamento non perde la sua bellezza con il tiralatte elettronico, anzi, vedere le gocce che riempiono il biberon mi ha consentito anche di capire la quantità da me prodotta e sentirmi sicura del nutrimento offerto. Nella confezione si trova tutto quello che serve per organizzarsi in tranquillità, in quanto è presente un tappo per il biberon ed un coperchio per la tettarella, che consente di conservare il biberon nel frigo per un successivo utilizzo. Consiglio di inserire il prodotto nella lista nascita, è indispensabile per tutte le mamme che hanno voglia di cimentarsi con l’esperienza dell’allattamento. Considero top la facilità di utilizzo, la velocità di estrazione (mai vista prima in confronto ad altri modelli), la sensazione di naturalezza data dall’utilizzo del prodotto, e cosa da non sottovalutare la silenziosità. Altro aspetto finale da sottolineare è la facilità con cui si pulisce e sterilizza: essendo pochissimi pezzi è un gioco da ragazzi! È possibile inoltre usarlo praticamente ovunque perché occupa poco spazio (si può portare in viaggio) ed è di piccole dimensioni. Assolutamente must have!
Pro
Velocità, silenziosità, Delicato, Facile pulizia
Contro
Nulla
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Tiralatte elettrico
Sì, consiglio questo prodotto
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Morena88
25/11/2020
Italia
Parte della promozione
Tiralatte che non stressa il seno !!!
Avevo già usato in un primo momento il tiralatte Philip Avent ma quello manuale mi sono trovata molto bene ma devo ammettere che mi stancavo di pompare, con questo elettrico ho lo stesso risultato ma senza stancarmi come molte mamme devo lasciare riserve di latte a casa , lo consiglio vivamente a tutte le mamme !!!
Pro
Tutto di questo prodotto l’ho apprezzato
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Tiralatte elettrico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Tiralatte elettrico
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Sulla base del risultato del tempo di avvio del flusso del latte (tempo di riflesso di eiezione del latte - MER) ottenuto da studio clinico con 20 partecipanti (Paesi Bassi, 2019), rispetto ai risultati del tempo di riflesso di eiezione del latte ottenuti da tecnologie di estrazione Philips precedenti a seguito di studio di fattibilità con 9 partecipanti (Paesi Bassi, 2018).
Per 1K-SE: il 70% dei partecipanti ha riscontrato il MER entro i primi 60 secondi di utilizzo. Sulla base del risultato del tempo di avvio del flusso del latte (tempo di riflesso di eiezione del latte - MER) ottenuto da studio clinico con 20 partecipanti (Paesi Bassi, 2019), rispetto ai risultati del tempo di riflesso di eiezione del latte ottenuti da tecnologie di estrazione Philips precedenti a seguito di studio di fattibilità con 9 partecipanti (Paesi Bassi, 2018).
Sulla base dei risultati di uno studio clinico di prodotto effettuato con 20 partecipanti (Paesi Bassi, 2019), con punteggio medio per tiralatte elettrico singolo e doppio; il 95% dei partecipanti concorda sull'efficacia dei nostri tiralatte (elettrici singoli); il 100% dei partecipanti concorda sull'efficacia dei nostri tiralatte (elettrici doppi).
Sulla base di: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 aprile 2019, (109 partecipanti, Israele); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, maggio 1993, (20 partecipanti caucasici, Stati Uniti); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 partecipanti, Australia).
Solo per il biberon e le altre parti che vengono a contatto con il latte materno. Conforme alla normativa UE 10/2011.