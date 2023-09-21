Al termine del mio terzo mese, dovendo rientrare a lavoro, ho avuto modo di provare questo prodotto che considero assolutamente indispensabile per tutte le mamme che allattano al seno e desiderano tirare il loro latte. Il kit si compone di pochissimi pezzi e questo facilita di non poco l’attività di estrazione. Consiglio a tutte le mamme che desiderano ritagliarsi del tempo per se stesse o che intendono farsi sostituire per una poppata perché è semplicissimo da utilizzare. Praticamente, basta collegare il dispositivo ad una presa per caricarlo e nel frattempo inserire il tubicino in dotazione nell’apparecchio. Tramite una morbidissima ventosa di silicone il latte estratto viene trasferito direttamente nel biberon! Lo trovo di una genialità unica. Ha una semplicità di utilizzo tale che personalmente mi ha migliorato la vita e ha consentito al papà di provare l’emozione di “allattare” . Una volta acceso il tiralatte, è possibile premere un semplice tasto che simula la suzione del bimbo. Dopo che per qualche secondo viene imitato il movimento fatto con la bocca dal neonato è possibile passare all’estrazione elettronica. Si può regolare l’intensità al livello desiderato e posso dire che non fa assolutamente male nemmeno al livello più elevato. La cosa che ho adorato è la delicatezza di questo dispositivo. Il gesto di amore dell’allattamento non perde la sua bellezza con il tiralatte elettronico, anzi, vedere le gocce che riempiono il biberon mi ha consentito anche di capire la quantità da me prodotta e sentirmi sicura del nutrimento offerto. Nella confezione si trova tutto quello che serve per organizzarsi in tranquillità, in quanto è presente un tappo per il biberon ed un coperchio per la tettarella, che consente di conservare il biberon nel frigo per un successivo utilizzo. Consiglio di inserire il prodotto nella lista nascita, è indispensabile per tutte le mamme che hanno voglia di cimentarsi con l’esperienza dell’allattamento. Considero top la facilità di utilizzo, la velocità di estrazione (mai vista prima in confronto ad altri modelli), la sensazione di naturalezza data dall’utilizzo del prodotto, e cosa da non sottovalutare la silenziosità. Altro aspetto finale da sottolineare è la facilità con cui si pulisce e sterilizza: essendo pochissimi pezzi è un gioco da ragazzi! È possibile inoltre usarlo praticamente ovunque perché occupa poco spazio (si può portare in viaggio) ed è di piccole dimensioni. Assolutamente must have!