ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Un tiralatte singolo e completo
  • Un tiralatte singolo e completo
  • Un tiralatte singolo e completo
  • Un tiralatte singolo e completo
  • Un tiralatte singolo e completo
  • Un tiralatte singolo e completo
  • Un tiralatte singolo e completo
  • Un tiralatte singolo e completo
  • Un tiralatte singolo e completo
  • Un tiralatte singolo e completo

Fuori produzione

Philips Avent Laktator Elektryczny PremiumTiralatte elettrico

SCF395/11

4.7
| (23) Recensioni | 95% di utenti consiglia questo prodotto
Un tiralatte singolo e completo
Scopri la nuova frontiera dell'estrazione del latte con il tiralatte elettrico Philips Avente. Dotato di un equilibrio perfetto tra suzione e stimolazione dei capezzoli, si ispira alla suzione naturale del bambino. La morbida coppa in silicone si adatta delicatamente alla dimensione e alla forma del capezzolo. Continua a leggere per saperne di più.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Veloce, confortevole e amato dalle mamme

Un tiralatte singolo e completo

  • Elettrico singolo

  • Tecnologia con movimento naturale

  • Comoda coppa in silicone

  • 8 modalità + 16 impostazioni

La tecnologia con movimento naturale accelera la fuoriuscita del latte*

Grazie alla nostra esclusiva tecnologia con movimento naturale, il latte inizia ad uscire in un batter d'occhio. Il tiralatte si attacca delicatamente al seno e lo massaggia adeguatamente per favorire la suzione. Non a caso questo tiralatte è considerato efficace dal 97% delle mamme ed è consigliato dal 100% delle ostetriche.

La morbida coppa in silicone offre il massimo comfort per ogni corpo

Indipendentemente dalla tua corporatura, la morbida e flessibile coppa in silicone del tiralatte si adatta comodamente al seno e al capezzolo. Perfetto per il 99,98% dei seni, si fissa saldamente ma senza dare fastidio.

Trovare la tettarella giusta è estremamente importante

Trovare la tettarella giusta è estremamente importante

Se il tuo neonato non assume regolarmente abbastanza latte durante l'allattamento o ha difficoltà ad assorbire il latte, seleziona una tettarella con un flusso più alto. Se si verificano problemi persistenti di alimentazione, consulta un professionista del settore sanitario.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.7

su 5

23

Recensioni

95%

di utenti consiglia questo prodotto

3
1

21/09/2023

Italia

Italia

Il miglior titalatte

Ne ho provati di vari tipi ma questo tiralatte ha tantissimi vantaggi È l'unico con una flangia morbida in silicone universale quindi si adatta a tutte li misure di capezzolo e non fa male nel tiraggio, io tiro molto di più con questo tiralatte che con altri famosi, il momento del tiraggio per me non è come un incubo ma come un momento di relax.

Pro

Flangia in silicone

Contro

Lo avrei dovuto prendere in versione ricaricabile

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Tiralatte elettrico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Tiralatte elettrico

30/11/2020

Italia

Italia

TOP della velocità e delicatezza per le mamme

Al termine del mio terzo mese, dovendo rientrare a lavoro, ho avuto modo di provare questo prodotto che considero assolutamente indispensabile per tutte le mamme che allattano al seno e desiderano tirare il loro latte. Il kit si compone di pochissimi pezzi e questo facilita di non poco l’attività di estrazione. Consiglio a tutte le mamme che desiderano ritagliarsi del tempo per se stesse o che intendono farsi sostituire per una poppata perché è semplicissimo da utilizzare. Praticamente, basta collegare il dispositivo ad una presa per caricarlo e nel frattempo inserire il tubicino in dotazione nell’apparecchio. Tramite una morbidissima ventosa di silicone il latte estratto viene trasferito direttamente nel biberon! Lo trovo di una genialità unica. Ha una semplicità di utilizzo tale che personalmente mi ha migliorato la vita e ha consentito al papà di provare l’emozione di “allattare” . Una volta acceso il tiralatte, è possibile premere un semplice tasto che simula la suzione del bimbo. Dopo che per qualche secondo viene imitato il movimento fatto con la bocca dal neonato è possibile passare all’estrazione elettronica. Si può regolare l’intensità al livello desiderato e posso dire che non fa assolutamente male nemmeno al livello più elevato. La cosa che ho adorato è la delicatezza di questo dispositivo. Il gesto di amore dell’allattamento non perde la sua bellezza con il tiralatte elettronico, anzi, vedere le gocce che riempiono il biberon mi ha consentito anche di capire la quantità da me prodotta e sentirmi sicura del nutrimento offerto. Nella confezione si trova tutto quello che serve per organizzarsi in tranquillità, in quanto è presente un tappo per il biberon ed un coperchio per la tettarella, che consente di conservare il biberon nel frigo per un successivo utilizzo. Consiglio di inserire il prodotto nella lista nascita, è indispensabile per tutte le mamme che hanno voglia di cimentarsi con l’esperienza dell’allattamento. Considero top la facilità di utilizzo, la velocità di estrazione (mai vista prima in confronto ad altri modelli), la sensazione di naturalezza data dall’utilizzo del prodotto, e cosa da non sottovalutare la silenziosità. Altro aspetto finale da sottolineare è la facilità con cui si pulisce e sterilizza: essendo pochissimi pezzi è un gioco da ragazzi! È possibile inoltre usarlo praticamente ovunque perché occupa poco spazio (si può portare in viaggio) ed è di piccole dimensioni. Assolutamente must have!

Pro

Velocità, silenziosità, Delicato, Facile pulizia

Contro

Nulla

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Tiralatte elettrico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Tiralatte elettrico

25/11/2020

Italia

Italia

Tiralatte che non stressa il seno !!!

Avevo già usato in un primo momento il tiralatte Philip Avent ma quello manuale mi sono trovata molto bene ma devo ammettere che mi stancavo di pompare, con questo elettrico ho lo stesso risultato ma senza stancarmi come molte mamme devo lasciare riserve di latte a casa , lo consiglio vivamente a tutte le mamme !!!

Pro

Tutto di questo prodotto l’ho apprezzato

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Tiralatte elettrico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Tiralatte elettrico

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Sulla base del risultato del tempo di avvio del flusso del latte (tempo di riflesso di eiezione del latte - MER) ottenuto da studio clinico con 20 partecipanti (Paesi Bassi, 2019), rispetto ai risultati del tempo di riflesso di eiezione del latte ottenuti da tecnologie di estrazione Philips precedenti a seguito di studio di fattibilità con 9 partecipanti (Paesi Bassi, 2018).

  2. Per 1K-SE: il 70% dei partecipanti ha riscontrato il MER entro i primi 60 secondi di utilizzo. Sulla base del risultato del tempo di avvio del flusso del latte (tempo di riflesso di eiezione del latte - MER) ottenuto da studio clinico con 20 partecipanti (Paesi Bassi, 2019), rispetto ai risultati del tempo di riflesso di eiezione del latte ottenuti da tecnologie di estrazione Philips precedenti a seguito di studio di fattibilità con 9 partecipanti (Paesi Bassi, 2018).

  3. Sulla base dei risultati di uno studio clinico di prodotto effettuato con 20 partecipanti (Paesi Bassi, 2019), con punteggio medio per tiralatte elettrico singolo e doppio; il 95% dei partecipanti concorda sull'efficacia dei nostri tiralatte (elettrici singoli); il 100% dei partecipanti concorda sull'efficacia dei nostri tiralatte (elettrici doppi).

  4. Sulla base di: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 aprile 2019, (109 partecipanti, Israele); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, maggio 1993, (20 partecipanti caucasici, Stati Uniti); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 partecipanti, Australia).

  5. Solo per il biberon e le altre parti che vengono a contatto con il latte materno. Conforme alla normativa UE 10/2011.