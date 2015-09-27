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Philips AventConchiglie raccoglilatte

SCF157/02

5
| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Comfort e protezione
Queste morbide conchiglie raccoglilatte Philips Avent SCF157/02 si mettono nel reggiseno per proteggere i capezzoli e raccogliere il latte in eccesso.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

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Conchiglie raccoglilatte per un elevato comfort

Comfort e protezione

  • 2 pz.

Per raccogliere le perdite di latte

Conchiglie raccoglilatte Philips Avent (senza fori) – raccolgono le perdite di latte durante l'allattamento o quando si utilizza un tiralatte.

Aiutano a dare sollievo in caso di ingorghi di latte

Proteggono i capezzoli irritati

Le conchiglie aerate proteggono i capezzoli irritati o con ragadi, aiutandoli a guarire più rapidamente. Grazie alla loro leggera pressione, danno sollievo in caso di ingorghi di latte. I fori permettono una buona traspirazione.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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27/09/2015

Italia

Italia

Sono una fan delle conchiglie raccogli latte Aventono una fan delle conchiglie raccogli latte Avent

sono state l’unico mezzo efficace per: lenire i dolori delle ragadi e aiutare il capezzolo ad allungarsi ed uscire il necessario. Inoltre, ma questo è solo un di più rispetto a quanto sopra, ho potuto così raccogliere e congelare il latte che usciva dal seno libero durante la suzione. Praticamente le conchiglie sono formate da 2 parti: la base forata in silicone si appoggia al seno e il capezzolo con l’areola vengono circondate dal foro. Sopra si applica un “coperchio” che, con grande sollievo in caso di ragadi, isola il capezzolo ed evita il doloroso sfregamento col tessuto del reggiseno. Inoltre aiuta la guarigione delle ragadi stesse perché la parte interessata rimane asciutta ed areata e guarisce più in fretta. In più, esercitando una leggera pressione sul seno, goccia dopo goccia la conchiglia libera il seno dagli eccessi di latte ed evita gli ingorghi. Insomma, nel mio caso, soprattutto durante il primo allattamento, le conchiglie sono state decisive per la riuscita. Ho letto in qualche forum che mamme con il capezzolo piatto usano il paracapezzolo e mi sento di consigliare invece le conchiglie come efficace alternativa.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF157/02 Conchiglie raccoglilatte

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27/12/2012

Italia

Italia

perfetto

dovrebbero usarle tutte le mamme,tirano fuori il capezzolo anatomicamente facilitandone la suzione al bambino che non fatica a cercarlo.ottima idea.ringrazio l'infermiera che me le ha regalate

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Questa revisione è stata effettuata per SCF157/02 Conchiglie raccoglilatte

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