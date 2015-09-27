sono state l’unico mezzo efficace per: lenire i dolori delle ragadi e aiutare il capezzolo ad allungarsi ed uscire il necessario. Inoltre, ma questo è solo un di più rispetto a quanto sopra, ho potuto così raccogliere e congelare il latte che usciva dal seno libero durante la suzione. Praticamente le conchiglie sono formate da 2 parti: la base forata in silicone si appoggia al seno e il capezzolo con l’areola vengono circondate dal foro. Sopra si applica un “coperchio” che, con grande sollievo in caso di ragadi, isola il capezzolo ed evita il doloroso sfregamento col tessuto del reggiseno. Inoltre aiuta la guarigione delle ragadi stesse perché la parte interessata rimane asciutta ed areata e guarisce più in fretta. In più, esercitando una leggera pressione sul seno, goccia dopo goccia la conchiglia libera il seno dagli eccessi di latte ed evita gli ingorghi. Insomma, nel mio caso, soprattutto durante il primo allattamento, le conchiglie sono state decisive per la riuscita. Ho letto in qualche forum che mamme con il capezzolo piatto usano il paracapezzolo e mi sento di consigliare invece le conchiglie come efficace alternativa.