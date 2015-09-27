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Conchiglie raccoglilatte Philips Avent (senza fori) – raccolgono le perdite di latte durante l'allattamento o quando si utilizza un tiralatte.
Le conchiglie aerate proteggono i capezzoli irritati o con ragadi, aiutandoli a guarire più rapidamente. Grazie alla loro leggera pressione, danno sollievo in caso di ingorghi di latte. I fori permettono una buona traspirazione.
5.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Mamminapostmoderna
27/09/2015
Italia
Sono una fan delle conchiglie raccogli latte Aventono una fan delle conchiglie raccogli latte Avent
sono state l’unico mezzo efficace per: lenire i dolori delle ragadi e aiutare il capezzolo ad allungarsi ed uscire il necessario. Inoltre, ma questo è solo un di più rispetto a quanto sopra, ho potuto così raccogliere e congelare il latte che usciva dal seno libero durante la suzione. Praticamente le conchiglie sono formate da 2 parti: la base forata in silicone si appoggia al seno e il capezzolo con l’areola vengono circondate dal foro. Sopra si applica un “coperchio” che, con grande sollievo in caso di ragadi, isola il capezzolo ed evita il doloroso sfregamento col tessuto del reggiseno. Inoltre aiuta la guarigione delle ragadi stesse perché la parte interessata rimane asciutta ed areata e guarisce più in fretta. In più, esercitando una leggera pressione sul seno, goccia dopo goccia la conchiglia libera il seno dagli eccessi di latte ed evita gli ingorghi. Insomma, nel mio caso, soprattutto durante il primo allattamento, le conchiglie sono state decisive per la riuscita. Ho letto in qualche forum che mamme con il capezzolo piatto usano il paracapezzolo e mi sento di consigliare invece le conchiglie come efficace alternativa.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF157/02 Conchiglie raccoglilatte
Sì, consiglio questo prodotto
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lupakkiottasia
27/12/2012
Italia
perfetto
dovrebbero usarle tutte le mamme,tirano fuori il capezzolo anatomicamente facilitandone la suzione al bambino che non fatica a cercarlo.ottima idea.ringrazio l'infermiera che me le ha regalate
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF157/02 Conchiglie raccoglilatte
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
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