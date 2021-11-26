Ho potuto provare il prodotto per una fortuita coincidenza nel primo mese di allattamento. Ho da subito avuto perdite abbondanti di latte. I dischetti si dimostrano subito di grandezza sufficiente a non permettere perdite su reggiseni e vestiti, pur essendo allo stesso tempo discrete. Hanno inoltre un doppio adesivo che permette di attaccare le coppette ai tessuti senza che si spostino. Sono morbidissime e molto comode, non irritano i capezzoli. Hanno grande assorbenza (le ho mantenute anche tutta la giornata) senza però essere troppo spesse e fastidiose, anzi sono molto confortevoli. Assolutamente consigliatissime.