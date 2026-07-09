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È possibile usare Philips OneBlade collegato alla presa di corrente?

Per motivi di sicurezza, OneBlade è progettato per funzionare soltanto cordless. Questo è dovuto al fatto che OneBlade può essere utilizzato sia per la rasatura a secco che su pelle bagnata. L'utilizzo di OneBlade vicino all'acqua mentre è collegato a una presa elettrica può essere molto pericoloso. Per evitare eventuali rischi, il dispositivo non funziona quando è collegato a una presa di corrente.

Tenere presente che l'adattatore Philips HQ87 per OneBlade è a prova di schizzi. Ciò significa che il dispositivo può essere esposto a schizzi d'acqua, tuttavia non può essere soggetto a contatto diretto con l'acqua per un periodo di tempo prolungato.  Pertanto, durante la ricarica tenere OneBlade e il relativo adattatore lontano dall'acqua o da qualsiasi superficie bagnata.
 

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: QP1924/24 , QP2834/23 , QP2724/31 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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