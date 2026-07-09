È possibile usare Philips OneBlade collegato alla presa di corrente?
Per motivi di sicurezza, OneBlade è progettato per funzionare soltanto cordless. Questo è dovuto al fatto che OneBlade può essere utilizzato sia per la rasatura a secco che su pelle bagnata. L'utilizzo di OneBlade vicino all'acqua mentre è collegato a una presa elettrica può essere molto pericoloso. Per evitare eventuali rischi, il dispositivo non funziona quando è collegato a una presa di corrente.
Tenere presente che l'adattatore Philips HQ87 per OneBlade è a prova di schizzi. Ciò significa che il dispositivo può essere esposto a schizzi d'acqua, tuttavia non può essere soggetto a contatto diretto con l'acqua per un periodo di tempo prolungato. Pertanto, durante la ricarica tenere OneBlade e il relativo adattatore lontano dall'acqua o da qualsiasi superficie bagnata.
Per motivi di sicurezza, OneBlade è progettato per funzionare soltanto senza filo.
Questo è dovuto al fatto che Philips OneBlade può essere utilizzato sia per la rasatura a secco che su pelle bagnata. L'utilizzo in presenza di acqua mentre è collegato a una presa elettrica può essere molto pericoloso. Per evitare eventuali rischi, l'apparecchio non funziona quando è collegato a una presa di corrente.
Tenere presente inoltre che l'adattatore per OneBlade è impermeabile. Pertanto, durante la ricarica tenere OneBlade e il relativo adattatore lontano dall'acqua o da qualsiasi superficie bagnata. Inoltre, se OneBlade è dotato di un coperchio per la porta di ricarica, assicurarsi che il coperchio sia ben chiuso prima di bagnare l'impugnatura.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:QP1924/24 , QP2834/23 , QP2724/31 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›