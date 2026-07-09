È possibile usare Philips OneBlade collegato alla presa di corrente?

Per motivi di sicurezza, OneBlade è progettato per funzionare soltanto senza filo.



Questo è dovuto al fatto che Philips OneBlade può essere utilizzato sia per la rasatura a secco che su pelle bagnata. L'utilizzo in presenza di acqua mentre è collegato a una presa elettrica può essere molto pericoloso. Per evitare eventuali rischi, l'apparecchio non funziona quando è collegato a una presa di corrente.



Tenere presente inoltre che l'adattatore per OneBlade è impermeabile. Pertanto, durante la ricarica tenere OneBlade e il relativo adattatore lontano dall'acqua o da qualsiasi superficie bagnata. Inoltre, se OneBlade è dotato di un coperchio per la porta di ricarica, assicurarsi che il coperchio sia ben chiuso prima di bagnare l'impugnatura.