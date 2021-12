Una volta venuto a conoscenza del livelli di umidità in casa, puoi iniziare a prendere provvedimenti per mantenere il giusto equilibrio. Ma come migliorare i livelli di umidità nella tua casa? Aprire le finestre per far cambiare l’aria, mantenere i riscaldamenti a una temperatura bassa e posizionare piante in diverse aree della casa sono tutte opzioni valide per mantenere un livello di umidità ottimale in casa.



Oltre ad apportare alcuni cambiamenti pratici, un umidificatore come il 3000 Series di Philips è un ottimo strumento per mantenere dei buoni livelli di umidità in casa. Ma come funziona un umidificatore e come monitora i livelli di umidità? Puoi impostare il livello di umidità che preferisci e, quando scende al di sotto di quel livello, l’umidificatore rilascerà un vapore per tornare al livello desiderato. Pulisce anche l’aria, rendendo l’atmosfera complessivamente più sana.



Ora i sai qual è il livello di umidità ideale in casa e come misurare l’umidità in una stanza. Sapendo, inoltre, cosa fare, riuscirai a mantenere livelli sani di umidità nella tua casa.