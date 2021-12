Sapevi che in Italia ben il 95% della popolazione consuma caffè abitualmente?1 Il caffè per gli italiani è un rituale quasi sacro e la stragrande maggioranza delle persone ha dichiarato di preferirlo al tè. Tuttavia, il culto del tè sta prendendo sempre più piede anche nel belpaese, con tantissimi italiani sempre più incuriositi da tè, tisane e infusi.2 Se sei un amante del tè, saprai che per preparare la tazza perfetta è importante anche saper pulire il bollitore dal calcare.



Dalla cura di base alla pulizia profonda, continua nella lettura per scoprire come togliere il calcare dal bollitore, inclusi i rimedi casalinghi per decalcificare il bollitore al suo interno.