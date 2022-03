Mettiti in movimento. Fai la differenza.



Abbiamo fatto squadra con la Wings for Life World Run per sponsorizzare la tua corsa con una selezione di cuffie sportive Philips.



Scegli uno dei prodotti sottostanti e ti invieremo un voucher per la App Run dell'8 Maggio.



Corri con migliaia di persone in tutto il mondo. E aiuta a finanziare la ricerca per una cura delle lesioni del midollo spinale, semplicemente prendendo parte alla corsa.



Tutto ciò di cui hai bisogno sono le tue cuffie e la App Wings for Life World Run.