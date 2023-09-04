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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Libertà di movimento! Altoparlante piccolo con audio potente.
Surf. Corsa. Danza. Pugilato. Qualunque attività pratichi, puoi portare questo altoparlante impermeabile con originale design bicolore sempre con te. Ti offre un audio potente nonostante le dimensioni compatte, mentre grazie alla cinghia con cordino, puoi trasportarlo facilmente. Andiamo!
Protezione da polvere/acqua IP67
Bassi potenti
Microfono integrato per chiamate
Fino a 12 ore di musica
Dai parchi ai campeggi, porta sempre con te la musica che ami! Questo altoparlante portatile offre un audio nitido e bassi potenti grazie ai doppi diffusori passivi. Vuoi scatenarti ancora di più? Associa due altoparlanti per dare il via alla festa in modalità stereo.
Musica a tutto volume? Con questo altoparlante la festa continua fino quando vuoi. Con un altoparlante completamente carico, avrai fino a 12 ore di riproduzione. Abbastanza per un allenamento o una festa intorno al falò.
Dalla pista alla spiaggia fino alla piscina: la classificazione IP67 ti consente di portare ovunque questo altoparlante. Il cordino rimovibile è l'ideale per trasportarlo facilmente, mentre con la portata Bluetooth fino a 20 m non perdi mai il ritmo. Anche se il tuo telefono si trova molto distante dall'altoparlante.
5.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Deivi
04/09/2023
España
Resistente y potente
Me pareció muy buen precio para las prestaciones que tiene. Mejor que los de prestaciones similares sin duda. Resiste todo. Lleva recubrimiento de goma y se puede mojar. Buena potencia de sonido. Perfecto para las rutas que hago
Pro
Resistencia y potencia de sonido
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS4807W Altavoz inalámbrico
Data di utilizzo 2023-08-04
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS4807W Altavoz inalámbrico
Data di utilizzo 2023-08-04
ATHOMETVAVA
31/08/2023
España
Buen sonido y alcance para actividades exteriores
El sonido sale muy potente y con claridad. Puede conectar varios dispositivos a la vez y lo hace fácilmente cuando ya lo has hecho alguna vez con los dispositivos que quieres conectar. Solo tienes que seleccionar el modelo en la configuración de bluetooth de los dos. Los botones funcionan bien. No he probado lo del agua pero pinta bien, por el grado de IP que tiene. Y el peso es ligero, por lo que es fácil de manejar.
Pro
Sonido (bajos brutales y claridad), llamadas con bastante alcance de espacio y batería.
Contro
Me encantaría que tuviese más bluetooth para emparejarlo con más de un dispositivo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS4807W Altavoz inalámbrico
Data di utilizzo 2022-07-31
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS4807W Altavoz inalámbrico
Data di utilizzo 2022-07-31
La classificazione IP67 indica che il driver dell'altoparlante è a tenuta stagna antipolvere e può essere immerso per un massimo di 30 minuti a una profondità massima di 1 m.