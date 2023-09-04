ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto con l'accessorio
  • Immagine principale
  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto con l'accessorio
  • Immagine principale

Fuori produzione

Altoparlante wireless

TAS4807B/00

5

| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Disponibile in

Black
Black
White
White

Libertà di movimento! Altoparlante piccolo con audio potente.

Surf. Corsa. Danza. Pugilato. Qualunque attività pratichi, puoi portare questo altoparlante impermeabile con originale design bicolore sempre con te. Ti offre un audio potente nonostante le dimensioni compatte, mentre grazie alla cinghia con cordino, puoi trasportarlo facilmente. Andiamo!

Vedi tutti i vantaggi

Libertà di movimento! Altoparlante piccolo con audio potente.

  • Protezione da polvere/acqua IP67

  • Bassi potenti

  • Microfono integrato per chiamate

  • Fino a 12 ore di musica

Altoparlante piccolo. Audio potente

Altoparlante piccolo. Audio potente

Dai parchi ai campeggi, porta sempre con te la musica che ami! Questo altoparlante portatile offre un audio nitido e bassi potenti grazie ai doppi diffusori passivi. Vuoi scatenarti ancora di più? Associa due altoparlanti per dare il via alla festa in modalità stereo.

12 ore di riproduzione e la musica continua

12 ore di riproduzione e la musica continua

Musica a tutto volume? Con questo altoparlante la festa continua fino quando vuoi. Con un altoparlante completamente carico, avrai fino a 12 ore di riproduzione. Abbastanza per un allenamento o una festa intorno al falò.

Resistente alla polvere e impermeabile (IP67). Pronto per il rock*

Resistente alla polvere e impermeabile (IP67). Pronto per il rock*

Dalla pista alla spiaggia fino alla piscina: la classificazione IP67 ti consente di portare ovunque questo altoparlante. Il cordino rimovibile è l'ideale per trasportarlo facilmente, mentre con la portata Bluetooth fino a 20 m non perdi mai il ritmo. Anche se il tuo telefono si trova molto distante dall'altoparlante.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

5.0

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

04/09/2023

España

España

Resistente y potente

Me pareció muy buen precio para las prestaciones que tiene. Mejor que los de prestaciones similares sin duda. Resiste todo. Lleva recubrimiento de goma y se puede mojar. Buena potencia de sonido. Perfecto para las rutas que hago

Pro

Resistencia y potencia de sonido

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS4807W Altavoz inalámbrico

Data di utilizzo 2023-08-04

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS4807W Altavoz inalámbrico

Data di utilizzo 2023-08-04

31/08/2023

España

España

Buen sonido y alcance para actividades exteriores

El sonido sale muy potente y con claridad. Puede conectar varios dispositivos a la vez y lo hace fácilmente cuando ya lo has hecho alguna vez con los dispositivos que quieres conectar. Solo tienes que seleccionar el modelo en la configuración de bluetooth de los dos. Los botones funcionan bien. No he probado lo del agua pero pinta bien, por el grado de IP que tiene. Y el peso es ligero, por lo que es fácil de manejar.

Pro

Sonido (bajos brutales y claridad), llamadas con bastante alcance de espacio y batería.

Contro

Me encantaría que tuviese más bluetooth para emparejarlo con más de un dispositivo.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS4807W Altavoz inalámbrico

Data di utilizzo 2022-07-31

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS4807W Altavoz inalámbrico

Data di utilizzo 2022-07-31

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. La classificazione IP67 indica che il driver dell'altoparlante è a tenuta stagna antipolvere e può essere immerso per un massimo di 30 minuti a una profondità massima di 1 m.