Sensazione di pulito anche in movimento. A ritmo di rock.

Queste cuffie over ear wireless robuste e leggere sono state progettate per chi è sempre in movimento. I cuscinetti auricolari rimovibili e lavabili ti garantiscono il massimo comfort sia sul tapis roulant che in spiaggia. 35 ore di riproduzione per ascoltare la musica senza interruzioni. Scopri tutti i vantaggi