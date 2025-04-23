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  • Sensazione di pulito anche in movimento. A ritmo di rock.
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  • Sensazione di pulito anche in movimento. A ritmo di rock.
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  • Sensazione di pulito anche in movimento. A ritmo di rock.
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Cuffie sportive wireless

TAA4216BK/00

5
| (1) Recensione
Sensazione di pulito anche in movimento. A ritmo di rock.
Queste cuffie over ear wireless robuste e leggere sono state progettate per chi è sempre in movimento. I cuscinetti auricolari rimovibili e lavabili ti garantiscono il massimo comfort sia sul tapis roulant che in spiaggia. 35 ore di riproduzione per ascoltare la musica senza interruzioni.
Vedi tutti i vantaggi

Sensazione di pulito anche in movimento. A ritmo di rock.

  • Cuscinetti auricolari lavabili

  • Leggere e robuste

  • Protezione da polvere/acqua IP55

Vai oltre. 35 ore di riproduzione

Vai oltre. 35 ore di riproduzione

Con 35 ore di riproduzione con una sola ricarica, queste cuffie over ear wireless sono sempre con te mentre ti alleni e non solo. Una ricarica completa richiede meno di 2 ore. Hai bisogno di una carica extra? 15 minuti di ricarica ti offrono 2 ore in più di riproduzione.

Per lo sport o negli spostamenti. Cuscinetti auricolari lavabili

Per lo sport o negli spostamenti. Cuscinetti auricolari lavabili

I cuscinetti auricolari morbidi e traspiranti sono rimovibili per una facile pulizia e imbottiti di gel refrigerante. Non importa cosa fai quando indossi queste cuffie, avrai sempre una continua sensazione di freschezza!

Protezione da polvere/acqua IP55

Protezione da polvere/acqua IP55

La classificazione IP55 indica che le cuffie sono utilizzabili tanto sui sentieri polverosi quanto in caso di pioggia insistente. Qualunque sia il tuo livello di sudorazione e ovunque tu vada, niente ti fermerà!

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

1

Recensione

4
3
2
1

23/04/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottime cuffie; batteria perfetta dopo due annni

Funziona perfettamente, audio impeccabile e comoda da indossare anche durante gli esercizi in palestra. Comprata una seconda volta; la prima acquistata da mio figlio due anni prima funziona perfettamente e la durata della batteria si ridotta di pochissimo.

Questa revisione è stata effettuata per TAA4216BK Cuffie sportive wireless

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