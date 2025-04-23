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Garanzia di 2 anni
TAA4216BK/00
Cuscinetti auricolari lavabili
Leggere e robuste
Protezione da polvere/acqua IP55
Con 35 ore di riproduzione con una sola ricarica, queste cuffie over ear wireless sono sempre con te mentre ti alleni e non solo. Una ricarica completa richiede meno di 2 ore. Hai bisogno di una carica extra? 15 minuti di ricarica ti offrono 2 ore in più di riproduzione.
I cuscinetti auricolari morbidi e traspiranti sono rimovibili per una facile pulizia e imbottiti di gel refrigerante. Non importa cosa fai quando indossi queste cuffie, avrai sempre una continua sensazione di freschezza!
La classificazione IP55 indica che le cuffie sono utilizzabili tanto sui sentieri polverosi quanto in caso di pioggia insistente. Qualunque sia il tuo livello di sudorazione e ovunque tu vada, niente ti fermerà!
5.0
su 5
1
Recensione
Gianni0Bit
23/04/2025
Italia
Compratore verificato
Ottime cuffie; batteria perfetta dopo due annni
Funziona perfettamente, audio impeccabile e comoda da indossare anche durante gli esercizi in palestra. Comprata una seconda volta; la prima acquistata da mio figlio due anni prima funziona perfettamente e la durata della batteria si ridotta di pochissimo.
Questa revisione è stata effettuata per TAA4216BK Cuffie sportive wireless
Questa revisione è stata effettuata per TAA4216BK Cuffie sportive wireless