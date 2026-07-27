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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
TAA7306BK/00
Design in ear
Cardiofrequenzimetro
Supporti per l'orecchio o alette
Pulizia UV
Per allenamenti di intensità medio-bassa, le alette flessibili e rimovibili assicurano un'aderenza perfetta. Quando affronti una sessione più impegnativa, i supporti per l'orecchio rimovibili manterranno ferme le cuffie. Scegli il colore del supporto per l'orecchio o dell'aletta per abbinarli al tuo stile.
Allenati in modo più intelligente grazie a un cardiofrequenzimetro compatibile con le app per il fitness più diffuse e con l'app Philips Headphones. Se l'app prescelta supporta gli aggiornamenti in tempo reale, durante l'allenamento potrai ascoltare i dati sulla frequenza cardiaca. Saprai quando aumentare o diminuire l'intensità.
Solleva pesi e corri sul tapis roulant. Indipendentemente da come preferisci allenarti, con queste cuffie non dovrai preoccuparti del sudore! Al termine dell'allenamento, basta mettere gli auricolari nella custodia di ricarica e un ciclo di pulizia UV rimuoverà fino al 99% dei batteri.
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