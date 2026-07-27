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  • Un allenamento più intelligente che mai
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  • Un allenamento più intelligente che mai
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Fuori produzione

Cuffie sportive True wireless

TAA7306BK/00

Un allenamento più intelligente che mai
Corri più veloce e salta più in alto. Queste cuffie sportive True wireless sono dotate di supporti per l'orecchio rimovibili per un'aderenza impeccabile. Il suono energizzante ti consente di rimanere concentrato, mentre il cardiofrequenzimetro integrato ti aiuta ad allenarti in sintonia con il tuo corpo.
Vedi tutti i vantaggi

Un allenamento più intelligente che mai

  • Design in ear

  • Cardiofrequenzimetro

  • Supporti per l'orecchio o alette

  • Pulizia UV

Vestibilità flessibile. Supporti per l'orecchio o alette

Vestibilità flessibile. Supporti per l'orecchio o alette

Per allenamenti di intensità medio-bassa, le alette flessibili e rimovibili assicurano un'aderenza perfetta. Quando affronti una sessione più impegnativa, i supporti per l'orecchio rimovibili manterranno ferme le cuffie. Scegli il colore del supporto per l'orecchio o dell'aletta per abbinarli al tuo stile.

Ascolta il tuo corpo. Cardiofrequenzimetro

Ascolta il tuo corpo. Cardiofrequenzimetro

Allenati in modo più intelligente grazie a un cardiofrequenzimetro compatibile con le app per il fitness più diffuse e con l'app Philips Headphones. Se l'app prescelta supporta gli aggiornamenti in tempo reale, durante l'allenamento potrai ascoltare i dati sulla frequenza cardiaca. Saprai quando aumentare o diminuire l'intensità.

Dai il massimo in totale freschezza. Pulizia UV

Dai il massimo in totale freschezza. Pulizia UV

Solleva pesi e corri sul tapis roulant. Indipendentemente da come preferisci allenarti, con queste cuffie non dovrai preoccuparti del sudore! Al termine dell'allenamento, basta mettere gli auricolari nella custodia di ricarica e un ciclo di pulizia UV rimuoverà fino al 99% dei batteri.

Specifiche tecniche

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