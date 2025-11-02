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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Massima libertà in tutta sicurezza
Premi Play e scopri una nuova modalità di ascolto mentre ti alleni. Queste cuffie sportive wireless a conduzione ossea ti consentono di parlare con gli altri atleti e rimanere vigile rispetto all'ambiente circostante. Correre e pedalare non sarà più come prima.
Design open ear
Conduzione ossea
Leggere e robuste
Protezione da polvere/acqua IP67
Grazie a 9 ore di riproduzione con una sola ricarica, queste cuffie open ear a conduzione ossea ti accompagnano durante tutta la gara. Una ricarica completa richiede 2 ore tramite USB-C. Non è sufficiente? Con soli 15 minuti di ricarica avrai un'ora di riproduzione in più.
La tecnologia a conduzione ossea trasmette il suono attraverso le ossa del cranio, senza interferire minimamente con la percezione dell'ambiente circostante da parte delle orecchie. Puoi ascoltare la musica e i podcast e continuare a sentire i tuoi passi sul sentiero. O un'auto che si sta avvicinando troppo alla tua ruota posteriore.
4.1
su 5
242
Recensioni
86%
di utenti consiglia questo prodotto
racinglad
02/11/2025
United Kingdom
Compratore verificato
POOR CUSTOMER SERVICE!!!!!
Great product, but I have lost the charger cord, and cannot get a replacement. Philips so far have not been any help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pro
Excellent product just very poor customer service
Contro
Hopeless spares as no charger cord available
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
Data di utilizzo 2024-10-02
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
Data di utilizzo 2024-10-02
Mikey
20/01/2023
United Kingdom
Parte della promozione
Great sound and really light
These earphones are perfect for a run, even in the rain. I was able to enjoy my run better without worrying about the rain ruining my earphones. I like that they can hang about your neck when you need to take them off for pauses from music. Super handy. Give them a go!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
TrinityJ
09/01/2023
United Kingdom
Parte della promozione
Great sound, novelty format
Using these novelty headphones took some time to adapt to as there are no earbuds and they practically sit next to your ear. It's nice and comfortable to not have something inside your ear. The sound is very good. I'm not an expert in sound and used the default setting but it sounded pretty great despite being outside with lots of noises around. I don't think these would hold in place if you were to do some extreme exercise but they're advertised mainly for running anyway. Charging with the USB cable, they're easy to use and a great fit for those who are into sports or outdoor activities and want a comfortable fitting set of earphones.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAA7607BK Open-ear wireless sports headphones
La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.