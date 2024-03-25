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Cuffie sportive in ear wireless

TAA4205BK/00

3.2

| (5) Recensioni

L'allenamento più intelligente. In qualsiasi condizione meteo.

Ottieni il massimo dall'allenamento con queste cuffie impermeabili per lo sport. Il cardiofrequenzimetro ti aiuta a trovare la tua intensità e il suono energizzante ti dà la giusta carica. Puoi tenere traccia dei progressi tramite l'app Philips Headphones.

Vedi tutti i vantaggi

L'allenamento più intelligente. In qualsiasi condizione meteo.

  • Cardiofrequenzimetro integrato

  • 6 ore di riproduzione

  • Vestibilità garantita

  • Impermeabilità IPX5 e resistenza sudore

Allenati in modo più intelligente. Cardiofrequenzimetro integrato

Monitora la frequenza cardiaca con il monitor integrato. Un sensore nell'auricolare rileva il battito cardiaco con precisione. Saprai quando dare il massimo e quando riposare. Compatibile con app aperte di monitoraggio degli allenamenti, quali Strava e Runkeeper e l'app Philips Headphones.

Suono energizzante. 6 ore di riproduzione durante il monitoraggio

Corri più veloce. Salta più in alto. Dai il massimo. Hai a disposizione un audio nitido, bassi potenti e 6 ore di riproduzione, anche durante il monitoraggio della frequenza cardiaca. Una singola ricarica richiede 2 ore tramite USB-C e una rapida ricarica di 15 minuti ti offre un'altra ora di riproduzione.

Il comfort che desideri. Supporti per l'orecchio e alette inclusi

Le alette flessibili realizzate in silicone si adattano perfettamente all'anatomia dell'orecchio. Oppure scegli i supporti per l'orecchio che si adattano comodamente sopra l'orecchio. Una scelta di cuscinetti che ti consente di creare il perfetto isolamento in ear.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.2

su 5

5

Recensioni

4

25/03/2024

Nederland

Nederland

Zeer volwassen geluid, fijn draagcomfort!

Op zoek naar een earphone om mij op werk af en toe wat af te kunnen sluiten liep ik per ongeluk tegen deze Phillips in een aanbieding aan. De Prijs was dusdanig laag dat ik mij afvroeg of dit wel zou kunnen kloppen. De oortjes zijn ook zonder de siliconen beugels te gebruiken, en aangezien ik brildragend ben is dat wel fijn. Het draadje in de nek maakt dat je ze even snel af kunt doen zonder ze kwijt te raken (ook fijn tijdens lopen of op de fiets) Maar wat vooral heel erg opvalt en dat is natuurlijk het belangrijkste voor een product als dit is de werkelijk uitzonderlijk goede laag weergave. Ook midden is helemaal prima! hoge tonen gaan soms vergezeld van wat ruis, maar ondanks dat is het echt heel fijn luisteren . Zo fijn zelfs dat ik ze veel vaker gebruik dan waar ik ze voor gekocht heb. Ook tijdens het sporten! En dan is het leuk dat je de hartslag monitor ook aan kan zetten. Die gegevens kan je niet delen met een sport app (zoals strava) maar dat is ook niet zo erg. Wat mij betref echt een enorme aanrader deze oortjes!

Pro

Geluid, comfort, app met Equalizer. Microfoon zit niet in het oortje, hartslag meter

Contro

PC ziet het als een hartslagmeter en niet als geluidsdevice. Dus daarvoor onbruikbaar.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Data di utilizzo 2023-11-25

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Data di utilizzo 2023-11-25

01/08/2023

Nederland

Nederland

waterdicht , heartbeat, app ,goed geluid

dit oortje is perfect voor lopers ,sporters waterdicht oortjes met optie in je oor .enof er achter reserve dopjes philips le app voor je andriod

Pro

werkt goed in de auto ook handsfree voice controle

Contro

2 uur accu laden dus kocht ik er 2 1 voor my 1 voor my vrouwtje

Questa revisione è stata effettuata per TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Data di utilizzo 2022-07-01

Questa revisione è stata effettuata per TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Data di utilizzo 2022-07-01

10/01/2022

Nederland

Nederland

Compratore verificato

Degelijk en makkelijk in gebruik

Makkelijk in gebruik. Ik heb wel 2 nadelen gevonden. Ik worstel wel eens met de oortjes dat ze tijdens het sporten uit mijn oren vallen. Maar, dat heb ik helaas wel vaker. Gelukkig kan ik ze niet verliezen. Wat ik wel storend vind is dat als de batterij bijna leeg is, je constant deze melding krijgt. Dit is in mijn ogen niet nodig.

Pro

Eenvoudig

Contro

Melding batterij leeg

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Data di utilizzo 2020-12-10

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAA4205BK Draadloze in-ear-sporthoofdtelefoon

Data di utilizzo 2020-12-10

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  • Consigli degli esperti e idee
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