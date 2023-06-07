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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
A tutto volume! Audio potente per ogni avventura.
Ascolta la musica che ti dà la carica. Puoi portare l'audio potente di questo altoparlante impermeabile ovunque, per allenarti nel parco o divertirti in campeggio. Con 24 ore di riproduzione e la tracolla, sei sempre pronto a partire.
Protezione da polvere/acqua IP67
Audio potente
Microfono integrato per chiamate
Fino a 24 ore di musica
Dai parchi ai campeggi, porta sempre con te la musica che ami! Due woofer da 70 mm e due tweeter per un audio potente e nitido, oltre al design unico rendono questo altoparlante eccezionale. Vuoi scatenarti ancora di più? Associa due altoparlanti per dare il via alla festa in modalità stereo.
Musica a tutto volume? Con questo altoparlante la festa continua quanto vuoi tu. Con un altoparlante completamente carico, avrai fino a 24 ore di riproduzione e la funzione power-bank ti consente di caricare i dispositivi connessi senza interrompere la musica.
Dalla pista alla spiaggia fino alla piscina: la classificazione IP67 ti consente di portare ovunque questo altoparlante. Il cordino rimovibile è l'ideale per trasportarlo facilmente, mentre con la portata Bluetooth fino a 20 m non perdi mai il ritmo. Anche se il tuo telefono si trova molto distante dall'altoparlante.
3.5
su 5
4
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Hans32--
07/06/2023
Nederland
Super vol geluid voor de maat speaker!
Erg fijne speaker voor buiten en binnen. Goed geluid en stevige bas. Daarnaast erg stevig en kan tegen een stootje. Volledige dag aan gestaan dus met batterij zit het ook goed.
Pro
Goed geluid, batterij, mooi
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS7807B Draadloze luidspreker
Data di utilizzo 2022-05-07
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS7807B Draadloze luidspreker
Data di utilizzo 2022-05-07
PH-54
18/10/2024
België
Tot nu toe tevreden met TAS7807B Draadloze Speaker
Sinds een paar dagen in huis. Makkelijk aan te sluiten. Voor zover nu al aan te geven, een prima geluid. Zowel de hoge als lage tonen. Enige wat ik (nog) niet kan vinden, is hoe ik de afstelling/balans van hoge en lage tonen kan aanpassen?!?
Pro
prima geluid en makkelijk aan te sluiten
Contro
(nog) geen, maar nog maar net in huis
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS7807B Draadloze luidspreker
Data di utilizzo 2024-09-18
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS7807B Draadloze luidspreker
Data di utilizzo 2024-09-18
Olaf11
10/06/2023
Deutschland
Dipendente Philips
Super Klang mit sattem Bass
[Employee of philipsglobal] Ich bin ja bislang ein Bose Fan gewesen, hab nun aber mal diese Alternative von Philips versucht. Ich bin zufrieden mit dem Klang wobei mir der satte Bass auch bei niedrigen Lautstärken zusagt. Was mir nicht gefällt, ist das laute Philips Gingle beim Ein und Ausschalten. Ich benutze meine Speaker gerne in Hotels am Abend und da wäre es schon wenn ich den Begrüßungston zumindest leise machen könnte. Diese Möglichkeit hab ich auch in der Bedienungsanleitung nicht gefunden. Außerdem wäre es schön wenn ich an der Box selber die Titel überspringen könnte
Pro
Sound
Contro
Lauter Gingle beim ein und ausschalten
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS7807B kabelloser Lautsprecher
Data di utilizzo 2023-05-10
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAS7807B kabelloser Lautsprecher
Data di utilizzo 2023-05-10
La classificazione IP67 indica che il driver dell'altoparlante è a tenuta stagna antipolvere e può essere immerso per un massimo di 30 minuti a una profondità massima di 1 m.