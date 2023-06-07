ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto con l'accessorio
  • Immagine principale
  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto con l'accessorio
  • Immagine principale

Fuori produzione

Altoparlante wireless

TAS7807B/00

3.5

| (4) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

A tutto volume! Audio potente per ogni avventura.

Ascolta la musica che ti dà la carica. Puoi portare l'audio potente di questo altoparlante impermeabile ovunque, per allenarti nel parco o divertirti in campeggio. Con 24 ore di riproduzione e la tracolla, sei sempre pronto a partire.

Vedi tutti i vantaggi

A tutto volume! Audio potente per ogni avventura.

  • Protezione da polvere/acqua IP67

  • Audio potente

  • Microfono integrato per chiamate

  • Fino a 24 ore di musica

Audio potente con un tocco di stile

Audio potente con un tocco di stile

Dai parchi ai campeggi, porta sempre con te la musica che ami! Due woofer da 70 mm e due tweeter per un audio potente e nitido, oltre al design unico rendono questo altoparlante eccezionale. Vuoi scatenarti ancora di più? Associa due altoparlanti per dare il via alla festa in modalità stereo.

24 ore di riproduzione e la festa continua

24 ore di riproduzione e la festa continua

Musica a tutto volume? Con questo altoparlante la festa continua quanto vuoi tu. Con un altoparlante completamente carico, avrai fino a 24 ore di riproduzione e la funzione power-bank ti consente di caricare i dispositivi connessi senza interrompere la musica.

Resistente alla polvere e impermeabile (IP67). Pronto per il rock*

Resistente alla polvere e impermeabile (IP67). Pronto per il rock*

Dalla pista alla spiaggia fino alla piscina: la classificazione IP67 ti consente di portare ovunque questo altoparlante. Il cordino rimovibile è l'ideale per trasportarlo facilmente, mentre con la portata Bluetooth fino a 20 m non perdi mai il ritmo. Anche se il tuo telefono si trova molto distante dall'altoparlante.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

3.5

su 5

4

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

07/06/2023

Nederland

Nederland

Super vol geluid voor de maat speaker!

Erg fijne speaker voor buiten en binnen. Goed geluid en stevige bas. Daarnaast erg stevig en kan tegen een stootje. Volledige dag aan gestaan dus met batterij zit het ook goed.

Pro

Goed geluid, batterij, mooi

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS7807B Draadloze luidspreker

Data di utilizzo 2022-05-07

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS7807B Draadloze luidspreker

Data di utilizzo 2022-05-07

18/10/2024

België

België

Tot nu toe tevreden met TAS7807B Draadloze Speaker

Sinds een paar dagen in huis. Makkelijk aan te sluiten. Voor zover nu al aan te geven, een prima geluid. Zowel de hoge als lage tonen. Enige wat ik (nog) niet kan vinden, is hoe ik de afstelling/balans van hoge en lage tonen kan aanpassen?!?

Pro

prima geluid en makkelijk aan te sluiten

Contro

(nog) geen, maar nog maar net in huis

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS7807B Draadloze luidspreker

Data di utilizzo 2024-09-18

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS7807B Draadloze luidspreker

Data di utilizzo 2024-09-18

10/06/2023

Deutschland

Deutschland

Dipendente Philips

Super Klang mit sattem Bass

[Employee of philipsglobal] Ich bin ja bislang ein Bose Fan gewesen, hab nun aber mal diese Alternative von Philips versucht. Ich bin zufrieden mit dem Klang wobei mir der satte Bass auch bei niedrigen Lautstärken zusagt. Was mir nicht gefällt, ist das laute Philips Gingle beim Ein und Ausschalten. Ich benutze meine Speaker gerne in Hotels am Abend und da wäre es schon wenn ich den Begrüßungston zumindest leise machen könnte. Diese Möglichkeit hab ich auch in der Bedienungsanleitung nicht gefunden. Außerdem wäre es schön wenn ich an der Box selber die Titel überspringen könnte

Pro

Sound

Contro

Lauter Gingle beim ein und ausschalten

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS7807B kabelloser Lautsprecher

Data di utilizzo 2023-05-10

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAS7807B kabelloser Lautsprecher

Data di utilizzo 2023-05-10

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. La classificazione IP67 indica che il driver dell'altoparlante è a tenuta stagna antipolvere e può essere immerso per un massimo di 30 minuti a una profondità massima di 1 m.