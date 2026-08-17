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Supporto
X9003/30
È possibile sostituire la batteria del rasoio Philips?
Cosa significano le icone sul mio rasoio Philips serie i9000?
Quali rasoi Philips sono compatibili con il pod Quick Clean?
Quando devo sostituire la cartuccia della base di pulizia Philips?
Come si rimuovono le testine del rasoio Philips?
Quale schiuma o gel è possibile usare con il rasoio Philips?
Rasatura su pelle bagnata, rasatura su pelle asciutta, schiuma/gel o doccia: quale routine di rasatura Philips scegliere?
Il telefono è compatibile con l'app Philips GroomTribe?
Come si pulisce il rasoio Philips?
I rasoi Philips sono impermeabili, lavabili o utilizzabili sotto la doccia?
Cosa distingue i rasoi elettrici Philips da rasoi manuali, regolabarba e altri strumenti per la cura del corpo?
Cosa rende i rasoi Philips resistenti e affidabili nel tempo?
Come ottenere delle prestazioni ottimali dal rasoio Philips
È possibile ricaricare il rasoio Philips dopo ogni utilizzo?
Come trovare il modello di rasoio e le parti di ricambio compatibili?
È possibile portare con sé i prodotti Philips per la cura del corpo o la bellezza?
Rasoi Philips a testine rotanti e a lamina: qual è il prodotto migliore per la rasatura?
Quanto durano in genere i rasoi elettrici Philips?
In che modo l'app Philips GroomTribe aiuta a migliorare i risultati di rasatura?
Quale rasoio Philips offre la rasatura più precisa?
È possibile rasarsi senza irritazioni con il rasoio Philips?
Come funzionano i rasoi Philips su barba folta o ispida?
Che livello di precisione possono vantare i rasoi Philips intorno alla linea della mandibola, sotto il naso e sulle basette?
Cosa si può utilizzare per caricare i prodotti Philips con ricarica USB?
I rasoi elettrici Philips sono abbastanza delicati per l'utilizzo quotidiano su pelli sensibili?
Non è possibile collegare il rasoio Philips all'app GroomTribe
La pelle presenta problemi dopo l'utilizzo del rasoio Philips
Il rasoio Philips emette un rumore intenso
Non si ottengono buoni risultati con il rasoio Philips
Il rasoio Philips non funziona
Il rasoio Philips presenta delle perdite d'acqua
È impossibile trovare l'adattatore/caricatore USB per il prodotto Philips
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto