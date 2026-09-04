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Il rasoio Philips non funziona

Se il rasoio Philips non funziona, non si ricarica o non si accende, fare riferimento ai passaggi per la risoluzione dei problemi riportati di seguito.

Seguire i passaggi nell'ordine indicato. Sebbene alcuni passaggi possano sembrare ovvi, questa procedura elimina molti problemi comuni e consente di restringere le possibili cause.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: S6632/14 , XP521/03 , S8830/54 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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