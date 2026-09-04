Il rasoio Philips non funziona

Se di recente il rasoio è stato smontato per la pulizia o per sostituire le testine di rasatura, accertarsi di averlo rimontato correttamente. Se il rasoio si accende quando l'unità di rasatura (la parte che contiene le testine di rasatura) è aperta o rimossa, significa che le testine di rasatura non sono montate correttamente e impediscono l'accensione del rasoio.

Fare riferimento al manuale dell'utente per sapere come installare le testine di rasatura in modo corretto. Il manuale dell'utente è disponibile online se non si dispone più della versione cartacea.