Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Se il rasoio Philips non funziona, non si ricarica o non si accende, fare riferimento ai passaggi per la risoluzione dei problemi riportati di seguito.
Seguire i passaggi nell'ordine indicato. Sebbene alcuni passaggi possano sembrare ovvi, questa procedura elimina molti problemi comuni e consente di restringere le possibili cause.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: S6632/14 , XP521/03 , S8830/54 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›